Andrei Aradits revine pe platoul de filmare și aduce în fața telespectatorilor un personaj-cheie, care va produce schimbări dramatice și definitive în destinul unor personaje din serialul „Lia – soția soțului meu”, difuzat în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.

Telespectatorii au auzit până acum pe buzele personajelor din „Lia – Soția soțului meu” un nume de temut. Un nume care stârnește frică în poveste doar atunci când este rostit, un mafiot cu care unele personaje au avut de-a face și regretă, mai ales că acesta nu uită niciodată. Și toți știu că oricât timp ar trece, va veni ziua în care se va răzbuna. Gianni Rocca, mafiotul la arestarea căruia a contribuit şi Petru Vornicu (Ștefan Floroaica) și care vrea să se răzbune cu orice preț pe acesta va fi întruchipat de actorul Andrei Aradits.

„Joc un personaj rău. Sunt un mafiot care se ocupă de tot felul de fărădelegi extrem de misterioase… în direcția traficului de droguri. Nu cred că e implicat în defrișări ilegale, în arderea gunoaielor sau în falsificarea tezelor, deoarece nu pare a avea legături politice. Dar în mod cert se va ocupa de asasinate cu sânge rece. Abia aștept să văd pe cine voi ucide!”, declară Andrei Aradits.

După cum o spune și numele lui, Gianni Rocca va ateriza în viețile personajelor ca un meteorit devastator. Va face foarte repede primele victime în poveste, şi nu se va opri până nu își va atinge scopul, indiferent de victimele colaterale. Însă va stârni și sentimente de empatie în rândul telespectatorilor. Gianni Rocca este un personaj complex, cu psihologie interesantă, care îi va face pe telespectatorii serialului, în unele momente, să pună la îndoială ce consideră că e bine sau rău. Pe Andrei Aradits telespectatorii îl vor putea urmări începând de joia aceasta, de la 20.30, la Antena 1 în cadrul serialului „Lia – Soţia soţului meu”.

Andrei Aradits și soția lui au divorțat după 17 ani de căsnicie

Andrei Aradits și fosta sa soție nu au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, actorul avându-l alături doar pe fiul lor, Eric. Prezentatorul TV a mai declarat că soția sa a plecat în India de circa 6 luni, pentru a face yoga.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni, face yoga. Doar eu cu el (n.r. – Eric) suntem.

Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bac-ul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: «ok, nu-ți permiți treaba asta». E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.

(…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum.

Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”, a spus actorul, în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”.

