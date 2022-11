„A fost o minune întâlnirea cu el pentru că îl știam de la televizor și mi se părea arogant. A fost o surpriză când l-am cunoscut personal pe 7 ianuarie 2014. Fusesem invitată la un spectacol de-al lui de o altă persoană.

M-a întâmpinat Gabi Fătu, m-a dus la masă și mi-a zis să mă așez spunându-i și lui Andreas «ridică-te, dragă, că a venit Augusta Lazarov». «Hai că o fi venit vreo prințesă», a fost răspunsul lui Andreas.

Am fost surprinsă după spectacol să văd ce actor bun este. Avea un moment în care juca beat și nu înțelegeam când a avut timp să bea, părea perfect real. La final de spectacol am avut al doilea șoc când am aflat că el a scris textul. Eu lucram pe atunci în Antenă și nu găseam oameni să scrie comedie.

Am coborât la masă și Andreas a întrebat dacă sunt cu mașina. Eu am înțeles dacă am mașina în fața teatrului și am zis că nu. Foarte bucuros, s-a oferit să mă ducă acasă și pe mine, dar și pe câțiva colegi. Când am ieșit, a trebuit să-i ducă pe ceilalți pentru că eu i-am explicat că am parcat mai departe”, a declarat Augusta Lazarov pentru Fanatik.

Cum a fost prima întâlnire cu Andreas

„A fost o întâlnire frumoasă, am fost la o ceainărie. I-am zis din start că înțeleg că vreau să ne cunoaștem mai bine și i-am spus că sunt de acord cu asta numai dacă are gânduri serioase, dacă vrea să rămânem împreună și să formăm o familie.

Erau niște lucruri pe care am simțit că trebuie să i le spun de la prima întâlnire, să fie omul pus în temă, să nu creadă că-mi doresc câteva întâlniri, apoi să ne despărțim. Mi-a zis că sinceritatea și franchețea mea i-au dat de gândit”, a mai adăugat aceasta.

