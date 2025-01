„18 ani de căsătorie, de căsnicie, nici ăștia dacă mă întrebi unde s-au dus, nu știu să-ți spun. Știu doar că au așezat în mine valențe și mi-au creat ordinea de valori mai clară, mai ales de când a apărut și Dora de 14 ani din cei 18 de căsătorie.

Sunt mulțumit, sunt fericit și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot ce am trăit până acum, indiferent că unele nu au fost clipe fericite, nici la ea și nici la mine, dar cu gândul la milioanele de clipe fericite trăite alături de părinții mei, căci despre ei era vorba, nu pot decât să-i mulțumesc tot Lui. Să fim sănătoși, să ducem tot frumosul care ne așteaptă de acum încolo”, a spus Aurelian Temișan pentru Click.

Întrebat dacă ar alege-o pe Monica Davidescu, în cazul în care ar avea posibilitatea să o ia de la capăt în viață, Aurelian Temișan a răspuns fără rețineri.

„Este o întrebare cu “catch”. Eu am spus că dacă m-aș întoarce în timp și aș fi încă o dată mic, dar cu mintea de acum, aș vrea să calc pe aceleași urme pe care le-am format deja, pentru că am iubit și iubesc viața pe care am avut-o și n-aș călca nici stânga, nici dreapta, pentru că dacă aș face asta, aș crea un cu totul alt culoar și precis nu mi s-ar mai întâmpla multe din cele care mi s-au întâmplat. Deci, implicit cred că ți-am răspuns, da,tot Monica”, a mai adăugat juratul de la „Te cunosc de undeva”.

