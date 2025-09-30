Daciana Sârbu a făcut declarații în exclusivitate la Spynews TV, în emisiunea moderată de Mara Bănică și Marius Niță, despre viața ei amoroasă și relațiile personale. Fosta europarlamentară a vorbit despre noul său iubit, dar și despre legătura pe care o păstrează cu fostul partener, Victor Ponta.

„Întotdeauna am trăit în adevăr şi nu m-am ascuns. Cu siguranţă, n-o voi face niciodată. (…) Nu este persoană publică şi nici nu-şi doreşte. (…) Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraş, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să ţin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a declarat Daciana Sârbu.

În ce relații a rămas Daciana Sârbu cu Victor Ponta

Referindu-se la trecut și la experiențele acumulate, aceasta a explicat că legătura păstrată cu Victor Ponta a fost, de fapt, o parte din procesul de a-și găsi stabilitatea emoțională și echilibrul interior. „Toată experienţa noastră de viaţă ne-a pregătit pentru momente mai puţin plăcute şi suntem capabili amândoi să le gestionăm. Am trecut prin atâtea provocări şi situaţii care ne-au rănit, încât, acum, cred că avem un echilibru. Noi pentru fete suntem o familie şi vom fi mereu”, a spus vedeta.

Fosta europarlamentară a subliniat că lecțiile învățate din relațiile anterioare au ajutat-o să aprecieze mai mult prezentul și să construiască relații sănătoase, bazate pe respect și înțelegere. „Cred că viaţa ne duce în situaţii în care simţi nevoie de schimbare. (…) De multe ori se produce o schimbare în tine, şi dacă este în bine, cu siguranţă este un câştig”, a afirmat fosta soția a lui Victor Ponta.

