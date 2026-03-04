„Nu am avut presiunea de vedetă niciodată, e un moft al celor care vor să pară vedete worldwide. Nu suntem. Acum, în martie, se fac 20 de ani de când suntem căsătoriți. Nu există o rețetă a unei căsnicii bune, dacă ar fi existat, era de mult cel mai bun bestseller mondial.

Codruța e medic stomatolog și nu îmi amintesc să fi avut vreodată dorința reflectoarelor, dar asta nu înseamnă că suntem opusuri. Dar mi-a fost de ajutor mereu în carieră, pentru că altfel vede o situație un om neimplicat în ea.

Codruța m-a adus de multe ori cu picioarele pe pământ. Televiziunea îți poate lua ușor mințile și prietenii pe care îi ai sunt cei de conjunctură, prieteni de vedetă, dar familia te poate aduce cu picioarele pe pământ”, a spus Dan Negru pentru revista VIVA!

Întrebat ce reproșuri îi aduce soția, Dan negru a răspuns fără rețineri. „Că și ceaiul negru a devenit o dependență sau că mănânc prea multe dulciuri. Pot să mănânc și 10 savarine pe zi, am făcut-o, după cum beau chiar și 1 litru de ceai negru cu lapte zilnic”, a recunoscut prezentatorul TV.

Atunci când există divergențe în cuplu, Dan și Codruța au grijă să își rezolve problemele până la sfârșitul zilei.

„Codruța e din Ineu, unde e Moara cu Noroc a lui Slavici, și el avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră: Să nu stingi lumina când e supărare în casă. Când ajungem la bunicii din Ineu, le amintesc vorba asta copiilor mei, să o țină minte. Nouă ne-a fost de folos”, a încheiat Dan Negru.

