În mai 2020, Dana Rogoz a devenit mamă a doua oară, după ce a adus-o pe lume pe fetița sa, Lia. Micuța o pune acum în dificultate pe actriță, pentru că își dorește să stea numai cu tatăl ei, Radu. Dana a povestit faza prin care trece fiica sa și a cerut sfatul altor părinți despre cum să gestioneze această situație cu care se confruntă.

„Trebuie să vă mărturisesc ceva. Lia trece prin etapa în care, în cea mai mare parte a timpului, îl vrea DOAR pe Radu. Și mă doare, jur. A început să dea primele semne acum vreun an, imediat după ce nu am mai alăptat-o, iar Radu a început să o adoarmă mai des, în locul meu. La momentul acela mă bucuram că reușește și el singur să preia anumite ritualuri cu ea, fără să mai fie dependentă de mine. Apoi a început să ne amuze, căci de fiecare dată când eu îi cântam ceva, mă oprea brusc și îi cerea lui Radu să continue. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar chiar mă străduiam să îi fiu simpatică, dansând și cântând în fața ei, apelând la toate «trucurile» de Abramburica :))) Nimic. Un simplu lălăit de-al lui Radu era ascultat cu cea mai mare admirație…

„Și, repet, mă doare. Sunt geloasă!”

Buuun, amuzant în primă fază. Dar acum, la 2 ani jumate, eu pot să o adorm doar dacă nu e Radu acasă, altfel cere să vină și el sau să rămână doar ei doi. A ajuns până în punctul în care dacă se împiedică și cade pe stradă, iar eu sar repede și o ridic, ea să se arunce din nou, strigând: «Nuuuu, mama, tata mă ridică!». Sigur că mă îmbrățișează și mă pupă și îmi spune că mă iubește și că avem în continuare momentele noastre de drăgălit. Dar când e vorba de ales la cine să stea în brațe sau cine să o îmbrace, clar «tata». Și, repet, mă doare. Sunt geloasă! Nu-i spun nimic, evident, dar îmi trec prin minte numai replici de genul «te-am purtat în burticăăă!!!», «ai stat la sânul meu!»… :))) Drept urmare, vă întreb pe voi, părinți de fete: etapa asta a lor de atașare/dependență de tați cum se gestionează corect? Că nu vreau să o forțez în niciun fel, evident, dar în același timp simt că și Radu are uneori nevoie disperată de ajutorul meu, pe care ea îl refuză categoric în episoadele de rebeliune specifice toddlerilor. Ce să fac? Îl trimit pe Radu în vacanță o perioadă? ”, s-a confesat Dana Rogoz fanilor săi pe Facebook.

Recomandări INTERVIU. Cum va arăta războiul în 2023, potrivit unui important expert militar ucrainean: „Românii nu au de ce să se teamă. Rusia nu se va lupta niciodată cu NATO”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Dana Rogoz nu mai vrea al treilea copil

Vedeta nu are o bonă și mereu se bazează pe ajutorul soțului ei. Radu Dragomir are grijă de copii cât ea lipsește de acasă, când merge la evenimente, când are repetiții la teatru sau spectacole. „Îi las cu Radu. Am noroc că deja sunt mai mari și se poate înțelege și el mai bine cu ei. Și oricum nu stau foarte mult!”, a spus Dana Rogoz, care a făcut dezvăluiri pe larg despre Vlad și Lia.

Întrebată dacă își dorește să devină mamă pentru a treia oară, ea a spus hotărâtă că nu. „Sunt deja mamă, rămân mamă, dar gata! Am terminat! Nu s-a mai pus problema. Sunt foarte implicată în ce-i privește pe copii și vreau să le fie lor bine. Nu există alte planuri în acest sens”, spunea Dana Rogoz pentru Click!

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...

Playtech.ro BOMBĂ! Ce a pățit Mircea Geoană când a mers la spital: 'Nu au văzut așa ceva'. HALUCINANT ce s-a...

Viva.ro Povestea de iubire uitată dintre doi mari artiști de la noi! Ea avea 47 de ani, iar el doar 24, dar au fost 3 ani împreună: 'Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special'

Observatornews.ro Dezastru pe o șosea din Constanţa. Trei bărbaţi au murit pe loc, dupa ce BMW-ul în care se aflau s-a răsturnat în şanţ, la ieşirea din Cuza Vodă

FANATIK.RO Serviciul de telefonie care dispare de la 15 februarie. Vodafone tocmai a făcut anunţul. Milioane de români vor fi afectați

Orangesport.ro Decizie de ultimă oră luată de Volodimir Zelenski. Ce decret a semnat

HOROSCOP Horoscop 8 ianuarie 2023. Scorpionii vor trebui să stea departe de orice fel de scandal, provocare sau situație care le poate afecta reputația

PUBLICITATE MedLife prezintă Raportul de sustenabilitate „Grijă pentru viitor“