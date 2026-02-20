Anunțul făcut de Dragoș Bucur despre noul sezon „Visuri la cheie”. Când revine, de fapt, emisiunea pe micile ecrane

Din 4 martie, la PRO TV și pe VOYO, autocarul pornește din nou la drum! Dragoș Bucur, alături de arhitecții Cristina Joia, Ștefana Costraș și Omid Ghannadi, este pregătit să cunoască noi familii, iar în sezonul 12, fiecare oprire înseamnă povestea unor oameni care au trecut prin încercări dificile și care primesc șansa unui nou început, conturat de renovări spectaculoase.

De peste un deceniu, transformări impresionante au adus bucurie unor oameni care au devenit exemplu: „Inițial, această emisiune a fost… doar o emisiune TV, atât pentru mine, cât și pentru cei din spatele camerelor, dar astăzi este cel mai longeviv proiect al meu și al lor și un mod prin care am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre”, spune Dragoș.

Fiecare ediție a noului sezon va continua să aducă în fața telespectatorilor povești de viață marcate de curaj și determinare, iar transformările nu se vor vedea doar în designul interior, ci și în liniștea, siguranța și încrederea care se instalează într-un spațiu devenit, în sfârșit, „acasă”.

Chiar dacă Dragoș Bucur locuiește la țară, alături de familia lui, actorul își onorează în continuare proiectele, iar în curând, acesta va putea fi văzut la Pro TV, alături de colegii lui. Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis în urmă cu mai mulți ani să se mute într-un sat din județul Argeș, pentru a lăsa în urmă agitația urbană din capitala României.







