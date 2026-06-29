Conform Suddeutsche Zeitung, care citează Institutul Memoriei Naționale de la Varșovia, 5.845.109 polonezi au fost uciși, închiși sau deportați pentru muncă forțată în timpul ocupației naziste din cel de-al Doilea Război Mondial (1939-1945).

În decembrie 2025, premierul Donald Tusk l-a îndemnat pe omologul său german Friedrich Merz să ia mai repede o decizie privind „ajutorul umanitar” pentru victimele poloneze ale ocupației naziste, întrucât vârsta înaintată a supraviețuitorilor nu mai permite amânări.

„Când am vorbit cu cancelarul anterior, Olaf Scholz, în urmă cu doi ani, erau 60.000 de persoane. Acum au mai rămas 50.000. Trebuie să vă grăbiți”, a spus atunci premierul Poloniei.

Olaf Scholz a declarat în 2024 că Germania se va strădui să adopte măsuri de sprijin pentru victimele poloneze supraviețuitoare ale ocupației naziste dintre 1939 și 1945. Dar fostul cancelar nu a precizat cifre, cel puțin nu public, pentru acest „gest umanitar”, pe care website-ul Onet, parte a trustului media Ringier, l-a estimat atunci la aproximativ 200 de milioane de euro.

Un raport oficial, întocmit de o comisie alcătuită din economiști, avocați și istorici polonezi în perioada în care partidul ultraconservator Lege și Justiție (PiS) se afla la putere, a estimat la între 1,3 și 1,5 miliarde de euro valoarea compensației pe care Polonia ar trebui să o revendice din partea Germaniei.

Guvernele Germaniei au transmis însă în mod repetat că, din punctul lor de vedere, problema reparațiilor de război cerute de Polonia este închisă, întrucât Guvernul polonez a semnat în anul 1953 un acord cu fosta Republică Democrată Germană (RDG) prin care Varșovia renunța la cererile privind reparațiile de război. Însă, conform Varșoviei, acel acord semnat de guvernul comunist polonez este nul din punct de vedere juridic, dat fiind că atunci Polonia acționa la ordinele fostei Uniuni Sovietice.

În opinia premierului Tusk, diferența dintre ceea ce ar putea fi un „gest umanitar” din partea Germaniei și ceea ce solicită Polonia reprezintă o „mare problemă”, motiv pentru care a respins ca insuficientă oferta cancelarului Scholz din 2024, notează Suddeutsche Zeitung.

Potrivit acestei publicații, partea poloneză a prezentat recent Guvernului german un plan foarte precis, care ar consta în plata anuală a 10.000 de zloți (aproximativ 2.333 de euro) către fiecare victimă poloneză în viață a ocupației naziste. Plățile ar trebui să fie efectuate prin intermediul Fundației germano-poloneze pentru reconciliere.

Guvernul german discută propunerea, dar fără vreun progres aparent, ținând cont de obiecțiile de ordin juridic, temerile privind revendicări similare din partea altor țări și situația bugetară dificilă, subliniază Suddeutsche Zeitung.