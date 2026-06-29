În timp ce fanii aviației regretă deciziile drastice din trecut – cum ar fi vânzarea faimoaselor sloturi de pe aeroportul London Heathrow către Qatar Airways – pasagerii obișnuiți se întreabă ce opțiuni de călătorie mai au în portofoliul TAROM.

Într-o piață dominată agresiv de operatorii low-cost, TAROM încearcă în 2026 să își redefinească identitatea: mai mică, mai eficientă, dar orientată către pasagerii care pun preț pe predictibilitate și servicii corecte.

Harta zborurilor TAROM în 2026

Pentru a reduce pierderile, rețeaua de destinații a fost simplificată masiv, compania concentrându-se doar pe hub-urile europene mari și pe rutele cu un trafic de afaceri sau diplomatic garantat.

Pe plan internațional, TAROM menține legături zilnice sau de mare frecvență către principalele capitale și orașe strategice din Europa și Orientul Apropiat.

Printre rutele de bază operate de pe Aeroportul Otopeni se numără Paris (Charles de Gaulle), Bruxelles, Amsterdam (Schiphol), Frankfurt, Madrid, Praga, Budapesta, Sofia și Chișinău. De asemenea, în funcție de contextul geopolitic regional, compania continuă să deservească destinații tradiționale din Orient precum Tel Aviv, Cairo, Amman și Beirut.

Pe plan intern, TAROM rămâne un pilon esențial pentru conectivitatea României, oferind zboruri zilnice frecvente din București către marile centre economice din provincie: Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Totodată, sunt menținute în orar curse către Suceava, Oradea, Baia Mare și Satu Mare, rute unde companiile low-cost pătrund mult mai greu din motive logistice.

Cum se compară TAROM cu companiile low-cost

Deși TAROM este o companie aeriană de tip „full-service”, presiunea pieței a obligat-o să adopte campanii promoționale cu prețuri care concurează direct cu operatorii low-cost. Pe rutele interne, pasagerii pot găsi periodic bilete la prețuri extrem de competitive. De exemplu, un zbor spre Oradea pornește de la 27 de euro pe sens, în timp ce conexiunile către Iași sunt disponibile de la 39 de euro, Timișoara de la 40 de euro, iar Cluj-Napoca de la 44 de euro.

Când vine vorba de comparația directă cu operatorii low-cost, matematica din spatele unui bilet de avion ascunde detalii importante pentru buzunarul călătorilor. Dincolo de prețul brut al biletului, TAROM păstrează o serie de avantaje competitive de luat în calcul.

Ce include un bilet standard TAROM comparativ cu companiile low-cost

În prețul de bază al biletului TAROM, pasagerii beneficiază în continuare de un bagaj de mână de 8 kg și de check-in gratuit. La companiile low-cost, aceste servicii sunt adesea taxate separat prin opțiuni de tip „Priority” sau taxe de aeroport, ceea ce poate dubla sau chiar tripla prețul inițial al zborului afișat pe site-urile de rezervări. În plus, pe anumite rute externe promoționale, TAROM include în tarif și un bagaj de cală de 23 kg.

Datorită noilor aeronave Boeing 737 MAX, conducerea companiei estimează că va putea oferi tarife mult mai bune pe tot parcursul verii, reducerea costurilor operaționale per loc fiind principalul motor din spatele acestei promisiuni.

Lista destinațiilor operate de TAROM

Zboruri Interne

Hub-ul principal este Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) din București, de unde TAROM leagă capitala (și în unele cazuri, orașele între ele) de:

Baia Mare

Cluj-Napoca

Iași

Oradea

Suceava

Timișoara

Dacă aveai în plan o călătorie la Satu Mare, trebuie să știi că ruta București – Satu Mare a fost suspendată recent de către companie pe o perioadă nedeterminată

Zboruri internaționale

Pe plan extern, TAROM acoperă în special orașe din Europa și din regiunea Orientului Mijlociu/Africa de Nord:

Belgia: Bruxelles (între 200 și 680 de euro)

Bruxelles (între 200 și 680 de euro) Bulgaria: Sofia (între 180 și 350 de euro)

Sofia (între 180 și 350 de euro) Cehia: Praga (între 150 și 468 de euro)

Praga (între 150 și 468 de euro) Egipt: Cairo (între 243 și 390 de euro)

Cairo (între 243 și 390 de euro) Franța: Paris, Nisa (între 179 și 757 de euro)

Paris, Nisa (între 179 și 757 de euro) Germania: Frankfurt (între 146 și 448 de euro)

Frankfurt (între 146 și 448 de euro) Grecia: Atena, Salonic (operată preponderent în sezonul de vară) – (între 146 și 350 de euro)

Atena, Salonic (operată preponderent în sezonul de vară) – (între 146 și 350 de euro) Iordania: Amman (între 320 și 540 de euro)

Amman (între 320 și 540 de euro) Israel: Tel Aviv (între 318 și 515 euro)

Tel Aviv (între 318 și 515 euro) Italia: Roma (între 176 și 600 de euro)

Roma (între 176 și 600 de euro) Olanda (Țările de Jos): Amsterdam (între 164 de euro și 585 de euro)

Amsterdam (între 164 de euro și 585 de euro) Republica Moldova: Chișinău (între 55 și 350 de euro)

Chișinău (între 55 și 350 de euro) Serbia: Belgrad (între 155 și 423 de euro)

Belgrad (între 155 și 423 de euro) Spania: Madrid (între 152 și 720 de euro)

Madrid (între 152 și 720 de euro) Turcia: Istanbul (între 119 și 384 de euro)

Istanbul (între 119 și 384 de euro) Ungaria: Budapesta (între 201 și 335 de euro)

De multe ori există confuzia că TAROM încă operează direct către toate marile hub-uri europene. Din motive de eficiență economică, rute tradiționale foarte populare în trecut — precum Londra, Viena, München sau Barcelona — au fost eliminate din rețeaua proprie și nu mai sunt operate direct de companie în 2026, chiar dacă pot fi rezervate pe site-ul lor în sistem codeshare prin partenerii din alianța SkyTeam.

De asemenea, pe durata verii, pe lângă lista de mai sus, TAROM adaugă numeroase zboruri de tip charter către stațiuni turistice consacrate din Grecia (insule), Turcia (Antalya) sau Egipt (Sharm el-Sheikh, Hurghada), care sunt contractate direct de agențiile de turism.

Ce urmează pentru operatorul național

Până la finalizarea oficială a planului de restructurare în decembrie 2026, TAROM rămâne sub o monitorizare strictă. Separarea operațiunilor de zbor de activitatea de mentenanță (prin crearea entității TAROM Tehnic) a fost un alt pas major bifat în această strategie, deschizând oportunități pentru noi parteneriate comerciale.

Deși rutele sunt mai puține decât în anii trecuți, concentrarea pe eficiență, modernizarea flotei cu avioane de ultimă generație și menținerea unor facilități esențiale incluse în preț reprezintă argumentele cu care TAROM încearcă să recâștige încrederea românilor și să demonstreze că poate rămâne o opțiune solidă într-o piață aeronautică extrem de dinamică.