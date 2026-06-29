Cum demontează Oana Gheorghiu știrile false despre proiectul portofelului digital

În spațiul public au apărut informații eronate conform cărora Guvernul ar fi plătit sume uriașe unei firme germane pentru portofelul digital.

„Mega-tun dat de Guvern! România plătește milioane de euro unei firme germane, fără licitație!”- FALS

ADEVĂRUL – „România preia gratuit codul-sursă al soluției realizate de Guvernul Germaniei”, a scris vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, pe contul său de Facebook. Recent, Guvernul a explicat și de ce a ales România să preia modelul german al portofelului digital.

O altă falsă informație susține că datele utilizatorilor ar ajunge pe mâinile autorităților germane. Gheorghiu a subliniat că acest lucru este „complet fals”, deoarece toate datele vor rămâne pe servere din România, fără ca Germania să aibă acces la ele.

„Datele românilor ajung pe mâinile nemților” – FALS.

ADEVĂRUL – „Toate datele rămân exclusiv în România, nemții nu primesc acces la absolut nimic”, a mai adăugat vicepremierul.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat de ce România preia deja o variantă existentă a portofelului digital

Criticii au întrebat de ce România nu dezvoltă o soluție proprie. „Portofelul digital trebuie realizat până la finalul lui 2026. Pentru a economisi timp și bani, folosim o infrastructură deja testată și validată de statul german, pe care vom construi o soluție adaptată nevoilor noastre”, a declarat Gheorghiu.

Un alt mit des auzit este că documentele fizice vor dispărea sau că utilizarea portofelului digital va deveni obligatorie. În realitate, fiecare cetățean va putea alege să folosească sau nu această soluție, care simplifică accesul la documentele personale și la semnătura digitală integrată.

În legătură cu anularea licitației pentru Platforma Națională de Interoperabilitate (PNI), Gheorghiu a explicat că această decizie a fost luată pentru a evita dublarea unor achiziții existente: „PNI și portofelul digital sunt complementare, dar nu sunt același lucru”.

Ce este și cum funcționează portofelul digital

România implementează Portofelul European de Identitate Digitală, un sistem menit să faciliteze accesul cetățenilor la documentele oficiale, reducând birocrația și oferind un control sporit asupra datelor personale, informează Profit.ro.

Ministrul Economiei și Digitalizării, Irineu Darău, afirmă că noua soluție va permite utilizatorilor să își dovedească identitatea direct de pe telefon și să utilizeze documente digitale, precum permisul de conducere sau diplome, atât la nivel național, cât și în întreaga Uniune Europeană.

„Obiectivul este simplu: în loc să ai mereu la tine copii după acte sau să completezi aceleași formulare, vei putea să îți dovedești identitatea direct de pe telefon și să folosești documente digitale, precum permisul de conducere, diplomele sau alte documente oficiale, atât în România, cât și oriunde în Uniunea Europeană. La fel de important este că tu vei decide ce informații transmiți.

Dacă este nevoie doar de confirmarea vârstei, aplicația va putea demonstra că ai peste 18 ani fără să transmită CNP-ul, adresa sau alte date personale care nu sunt necesare”, a declarat ministrul Darău.

România adoptă soluția din Germania pentru portofelul digital

Guvernul Bolojan a anunțat că România va implementa soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală (EUDI Wallet), dezvoltată în regim open-source.

„Viziunea Germaniei privind un ecosistem EUDI Wallet complet, care pune accent atât pe inovație, cât și pe protecția utilizatorilor, reflectă angajamentul față de valorile europene ale confidențialității, securității și suveranității datelor, pe care România le împărtășește profund. Prin adoptarea acestei soluții, România reduce duplicarea eforturilor și contribuie la un ecosistem colaborativ, bazat pe inovație împărtășită”, a transmis Guvernul, conform Profit.ro.

Această soluție le va permite cetățenilor să stocheze în siguranță documente electronice importante, cum ar fi permisul de conducere, diplomele universitare sau cardul de sănătate. Un aspect esențial al acestui proiect este faptul că utilizatorii își vor putea controla complet datele personale, partajând doar acele informații necesare, fără a dezvălui detalii suplimentare.

Ce rol vor juca instituțiile românești în implementarea portofelului digital

Coordonarea proiectului va fi asigurată de Cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, prin intermediul unui grup de lucru interinstituțional din cadrul Comisiei RoEUDIW. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va avea rolul de furnizor oficial al aplicației mobile RO Wallet și al infrastructurii de backend.

De asemenea, MAI va emite datele de identificare a persoanei (PID) și va oferi atestate pentru verificarea vârstei, gestionând soluția tehnică în cadrul HUB-ului său. România intenționează să colaboreze și cu furnizorii privați, aceștia având oportunitatea de a dezvolta portofele digitale proprii, cu condiția respectării cerințelor naționale de certificare.

„Guvernul României este deschis dialogului și construirii de parteneriate cu actorii privați care doresc să contribuie la dezvoltarea ecosistemului național RoEUDIW și la adoptarea la scară largă prin implementarea portofelului în cât mai multe și mai variate cazuri de utilizare, în beneficiul direct al cetățenilor români. Organizațiile interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenție la adresa dgced@economie.gov.ro”, a precizat Executivul.

Portofelul digital ar putea fi dezvoltat printr-un parteneriat cu Mastercard

Un memorandum recent discutat de Guvern prevede un parteneriat cu Mastercard pentru dezvoltarea portofelului digital național.

Programul de colaborare, planificat pe o durată de cinci ani, include patru piloni principali: dezvoltarea ecosistemului național al Portofelului European de Identitate Digitală, integrarea datelor de identificare și a atestatelor de atribute electronice (PID și EAA) conform regulamentelor europene, respectarea standardelor tehnice și de reglementare și sprijinirea organizațiilor interesate în integrarea cu acest ecosistem.

Conform Memorandumului, Guvernul României se angajează să coordoneze activitățile și să asigure implicarea tuturor instituțiilor relevante. De asemenea, va desemna câte un responsabil pentru implementarea fiecăruia dintre cei patru piloni ai programului.

Portofelul European de Identitate Digitală reprezintă un pas important pentru digitalizarea României, având ca termen de implementare finală luna decembrie 2026.