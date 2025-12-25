Deși extrem de discret atunci când vine vorba despre viața personală, Dragoș Bucur a povestit despre familia lui frumoasă, dar și despre relația pe care o are cu Dana Nălbaru.

„Trăim într-o perioadă în care puține lucruri se mai repară, majoritatea se înlocuiesc pur și simplu, iar asta afectează în mod direct felul în care gândim și ne raportăm la traiul de zi cu zi. Sunt tot felul de concepte și ideologii care îi învață pe oameni să se pună pe primul loc, înaintea familiei sau a persoanelor care le sunt alături, suntem învățați că putem fi orice, chiar dacă acel «orice» sfidează bunul simț și logica.

Gândiți-vă că sub ideologia ecologiei (care, bineînțeles, este corectă și bună ca principiu) se încurajează populația să își schimbe mașinile la 7-8 ani, fără să spună nimeni cât costă și cât poluează să construiești o mașină nouă versus cât costă și poluează să folosești aceeași mașină 20-30 de ani.

Ați mai auzit pe cineva să își remaieze ciorapii sau să își coasă lenjeria? E mult mai simplu să arunci la gunoi ceva cu o mică problemă și să cumperi ceva nou. Este un statement să ai ultimul tip de telefon, chiar dacă cel precedent încă funcționează. Sunt convins că toate acestea influențează felul în care trăim și inclusiv relațiile personale”, a spus Dragoș Bucur pentru revista VIVA!

„Viețile noastre ar fi fost cu totul diferite dacă nu ne-am fi cunoscut și sigur nu mai bune. Da, avem ce să ne reproșăm și reciproc, și personal, dar astea nu sunt subiecte de presă, țin de viața noastră intimă”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

