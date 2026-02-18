Cod galben de vreme rece și viscol

Până mâine, 19 februarie, ora 10.00, este valabil un cod galben în regiuni precum Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 0 grade, iar minimele între -8 și 1 grad.

În jumătatea estică a țării, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură rafalele vor urca la 70-90 km/h. Stratul de zăpadă proaspăt format va avea, în medie, grosimi de 10-20 cm.

„Pe alocuri, cantitățile de apă acumulate pot depăși 20 litri pe metru pătrat în sud-estul teritoriului”, informează ANM.

Zonele afectate de cod portocaliu

Până astăzi, 18 februarie, ora 16.00, județul Ilfov și municipiul București se află sub cod portocaliu. Aici zăpada continuă să se depună, iar grosimea stratului va depăși 50 cm până la finalul avertizării.

De asemenea, județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța sunt vizate de un cod portocaliu până la ora 23.00.

Meteorologii anunță ninsori consistente, cu strat de zăpadă de 20-25 cm și vânt puternic, cu rafale de 60-80 km/h. „Temporar, viscolul va fi intens, zăpada troienită și vizibilitatea redusă sub 50 m”, precizează ANM.

Intensificări ale vântului în sud

Tot până la ora 23.00, județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se confruntă cu intensificări ale vântului, vitezele ajungând la 50-70 km/h. În aceste zone, condițiile meteo pot duce la scăderea vizibilității și dificultăți de trafic.

Ninsori viscolite în Carpați

De la ora 23.00 până mâine dimineață, ora 10.00, un cod galben este emis pentru estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură.

Vântul va avea rafale de 70-90 km/h, iar vizibilitatea va coborî sub 100 m din cauza viscolului. ANM subliniază că stratul de zăpadă nou format va îngreuna circulația în aceste zone.

