Ce face un srilankez care lucrează în România în timpul liber

Un tânăr srilankez care lucrează ca și curier în România a devenit recent viral pe TikTok, după ce a oferit răspunsuri sincere despre viața sa departe de casă.

Într-un interviu scurt, acesta a mărturisit că în timpul liber preferă să doarmă, iar cel mai mult îi lipsește familia din Sri Lanka.

Declarațiile sale au strâns mii de aprecieri și au generat numeroase reacții online. Pe TikTok circulă tot mai multe videoclipuri cu muncitori străini care povestesc despre experiențele lor în România. Într-un clip, tânărul srilankez a fost întrebat direct ce face când nu este la muncă. Răspunsul său, „Dorm”, a surprins internauții prin simplitate.

Muncitorul srilankez din România recunoaște că îi este foarte dor de casă

Bărbatul, care lucrează ca și curier, a mai recunoscut că viața departe de casă nu este deloc ușoară. Acesta a subliniat că dorul de familie este cea mai mare provocare.

La întrebarea „Ți-e dor de casă?”, el a răspuns sincer: „Da, mult!”, explicând că îi lipsește în special familia din Sri Lanka.

Curierul din Sri Lanka a stârnit un val de glume când a spus că „nu” îi plac româncele

Un alt moment din interviu care a atras atenția a fost răspunsul său la întrebarea „Îți plac româncele?”. Într-un mod direct, muncitorul a răspuns „Nu”, stârnind hohote de râs.

În secțiunea de comentarii, unii utilizatori au glumit pe seama răspunsului: „Îl vede nevasta”, sau „E drăguț, e căsătorit”.

Alții au apreciat sinceritatea tânărului, oferindu-i mesaje de susținere. „Bine faci, omule”; „E foarte greu printre străini”, au scris câțiva români.

România continuă să caute forță de muncă din afara UE. În 2026, vor putea fi angajați 90.000 de muncitori străini în domeniile pe care românii le evită.

