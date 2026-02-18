„Astăzi, 18 februarie 2026, în jurul orei 18.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din sectorul 6, posibil electrocutată. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale”, a transmis Poliția Capitalei.

Un echipaj SMURD i-a acordat fetei primul ajutor și a transportat-o la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, pompierii au intervenit pentru a gestiona situația cauzată de copacul căzut peste firele de tensiune. Poliția a delimitat zona și a restricționat accesul persoanelor până la intervenția unei echipe specializate, conform informațiilor furnizate de autorități.

Familia minorei a fost notificată în legătură cu incidentul. Polițiștii Secției 21 continuă cercetările, sub supravegherea procurorilor, pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului și a decide măsurile legale necesare.

Condițiile meteo severe au generat numeroase intervenții ale pompierilor în București. Doar miercuri dimineață, între orele 8.00 și 9.00, au fost gestionate 160 de situații, inclusiv pentru îndepărtarea a 183 de copaci căzuți, avarierea a 74 de autoturisme, doi stâlpi rupți și trei cabluri de electricitate afectate, relatează News.ro.

