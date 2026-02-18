Pacienta din Brașov, șocată de cum a fost tratată la clinica privată

O femeie din Brașov a relatat o experiență neplăcută avută în timpul unui consult ginecologic la o clinică privată din oraș.

Pacienta a povestit pentru Bizbrasov.ro că medicul a avut un comportament agresiv verbal, ceea ce a determinat-o să înregistreze întreaga conversație.

„Anterior consultației, am fost investigată la Institutul Fundeni, unde mi s-a descoperit o formațiune de 4,9 cm pe ovarul stâng. M-am prezentat la consult cu documentele medicale și istoricul complet, pentru evaluare și continuarea conduitei medicale”, a declarat brașoveanca, pentru presa locală.

Medicul ar fi țipat la ea și ar fi jignit-o în cabinet

Potrivit acesteia, în timpul consultației, medicul ar fi ridicat tonul și ar fi folosit un limbaj injurios, ceea ce a făcut imposibilă continuarea investigației.

„Din cauza acestei atitudini, consultația nu a mai putut continua în condiții normale. Consider că actul medical trebuie să se desfășoare într-un climat de respect și profesionalism față de pacient. Solicit analizarea acestei situații și luarea măsurilor corespunzătoare”, a adăugat ea.

Medicul și-ar fi schimbat complet atitudinea când pacienta ar fi refuzat serviciile contra cost

Pacienta a precizat și că i-au fost propuse servicii suplimentare contra cost, deși consultația era acoperită de biletul de trimitere. Refuzul acestor servicii ar fi determinat o schimbare de atitudine din partea personalului medical.

„Situația a escaladat până la folosirea unor expresii jignitoare, fapt pe care îl consider complet inacceptabil într-un cadru medical. Consider că acest comportament încalcă drepturile pacientului, principiile de etică medicală și obligația de a oferi servicii medicale fără constrângeri sau intimidare”, a mai spus femeia.

Aceasta intenționează să depună o plângere oficială la Colegiul Medicilor, solicitând măsuri împotriva comportamentului medicului implicat.

În toamna anului trecut, directoarea DSP Brașov a fost cercetată de DNA și suspectată că ar fi anunțat controalele din unitățile medicale în schimbul unor internări sau altor servicii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE