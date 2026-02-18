Iubitul lui Emil Rengle vrea să devină 100% român. Spaniolul este hotărât să lase „Alejandro” și să devină „Alexandru”. Spune că România e acasă, iar planul este clar: până la nunta de vara viitoare să devină român get-beget. După căsătoria într-o țară unde iubirea lor e legală, Rengle pregătește un „botez” cultural autentic: sarmale, pețit, dansuri populare și lecții savuroase de imn. Primul pas este deja făcut. S-au înscris împreună la Eurovision România și au manifestat dorința de a ne reprezenta țara la finala din Austria. De la accent la buletin, drumul deja e trasat!

Motivul pentru care Andreea Bălan nu urcă pe scena Eurovision, ci la masa juriului! Când s-a auzit că Andreea Bălan ar putea avea legătură cu Eurovision 2026, toată lumea a pariat pe microfon, nu pe rolul de jurat. Surpriză! Artista spune că nu și-a dorit niciodată participarea, mai ales din cauza valului de hate care vine la pachet cu show-ul. După experiențe internaționale mai „blânde”, cum a fost competiția de dans din Mexic, Andreea a ales varianta safe: jurizarea. Se declară relevantă, cu experiență și ochi format. Pe scurt: verdictul e mai liniștit decât refrenul!

Ioana Ginghină, apariție de infarct la 48 de ani! Actrița a furat toate privirile la premiera filmului „În pielea mea”, unde a apărut într-o rochie neagră, transparentă, cu vibe serios de femme fatale. La 48 de ani, actrița demonstrează că asumarea e cel mai stylish accesoriu. Ținuta a fost aleasă cu „aviz favorabil” de la fiică și soț, iar reacția de acasă a fost una cu aplauze, nu cu interdicții. Prin această apariție, Ioana spune că se simte mai liberă, mai sigură ca niciodată. Concluzia? Vârsta e statistică, atitudinea face spectacolul.

Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiunea „La Măruță” de la Pro TV? A început ziua cu emoții, cu nostalgie și cu un mesaj filmat chiar de pe celebra canapea „Happylica”. A vorbit despre oameni, amintiri și ideea că televiziunea se schimbă, dar relațiile rămân. Momentul cu adevărat important a venit la ora 15:00, când și-a respectat promisiunea și i-a luat pe Eva și David de la școală. Fără platou, fără audiențe, dar cu punctaj maxim la capitolul „tată prezent”. Poate că emisiunea a luat pauză, dar implicarea, nu.

Cum o numește Tudor Chirilă pe mama copiilor lui? Juratul de la „Vocea României” e cu Iulia Mîzgan de peste 14 ani, au doi băieți împreună, dar zero planuri de nuntă. Cum o prezintă însă publicului? Simplu și sincer: gagică-mea. Nu știm dacă așa îi spune și prin casă, dar știm sigur, căci ne-a zis el, că duminicile sunt exclusive pentru ea și copii. Drumeții, schi, ping-pong sau leneveală în familie, indiferent de agendă. Rezumatul lui Chirilă de la sfârșitul zilei: o gagică mișto, doi copii mișto și multă iubire. Nu e așa că sună ca un hit?

