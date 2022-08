Astăzi, Edward și Cleopatra sărbătoresc cea mai importantă zi din viața lor. Cei doi au postat mesaje de dragoste pe contul de socializare, acolo unde fanii le-au transmis mesaje în care îi felicită.

„1 an de când am spus «Da»! Te iubesc infinit, regina mea! 1 an plin de trăiri și sentimente unice! Mulțumesc că exiști în viața mea în fiecare zi!”, a scris Edward Sanda pe rețelele de socializare.

„Te iubesc dintotdeauna pentru totdeauna! Astăzi împlinim 1 an de când ne-am unit oficial destinele!”, a scris Cleopatra Stratan.

Invitați în emisiunea online „Duet cu Alexandra”, Cleopatra și Edward au mărturisit că activitățile casnice se împart la doi, iar ceea ce poate face ea, poate face și el și invers, notează Wowbiz. Cei doi tineri artiști au dezvăluit cum împart banii, dar și ce fac cu economiile pe care le au.

„Încă nu am trecut prin toate situațiile vieții ca să pot să îmi dau seama ce poate face el și eu nu, dar din ceea ce am trăit până acum, de când ne-am mutat împreună, ce pot să fac și eu, poate să facă și el și invers”, i-a mărturisit recent Cleopatra Stratan, Alexandrei Ungureanu la emisiunea online.

