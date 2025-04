Cei doi au făcut anunț prin intermediul paginilor lor de pe rețelele de socializare și au cerut, la acea vreme, ca atât intimitatea lor, cât și a fetei pe care o au împreună să fie respectate și să nu se vorbească prea mult despre acest subiect.

La doar câteva luni după divorț, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora CRBL ar avea o nouă iubită, iar la scurt timp au fost făcute publice și primele fotografii realizate de paparazzi, în care artistul apărea alături de Olga Guțanu, cea care îi este parteneră și în prezent.

Elena Viscu s-a mutat în Republica Moldova, la Chișinău

Pentru a fi cât mai departe de gurile rele și pentru a nu fi afectată prea rău de bârfe, Elena Viscu a decis anul trecut să părăsească România și să se mute la Chișinău alături de Alessia, fiica pe care o are cu CRBL.

Iar într-un interviu pe care l-a acordat în Libertatea în luna ianuarie, fosta soție a lui CBRL dezvăluia că în Republica Moldova locuiește nu doar alături de fiica sa, ci și împreună cu părinții ei. Astfel, Elena Viscu s-a întors în casa părintească după divorț!

Recent, pe rețelele de socializare a apărut un filmuleț în urma căruia toată lumea a crezut că fosta soție a lui CBRL și-a găsit din nou iubirea. Mai exact, ea a participat la o petrecere organizată de Daniela Ciocanu, prezentatoare TV din Republica Moldova, care a împlinit pe 21 aprilie 2025 șapte ani de la cununia civilă.

Astfel, prezentatoarea TV și-a invitat prietenele într-un restaurant și au petrecut ca și când ar fi o nouă nuntă. Daniela Ciocanu chiar a aruncat pe spate și un buchet de flori, așa cum face o mireasă, iar cea care l-a prins a fost chiar fosta soție a lui CRBL.

„Elena Viscu se mărită”, a scris pe Instagram, la story, prezentatoarea TV din Republica Moldova.

A trecut un an de la divorțul de CRBL

Pentru ca fanii să fie și mai mult induși în eroare și să se întrebe ce se întâmplă în viața fostei soții a lui CRBL, Elena Viscu a dat și ea share la clipul video, dar a postat și un mesaj prin care le amintea tuturor că a trecut un an de la divorțul de artist.

„La mulți ani mie! Acum un an m-am desprins. Am lăsat în urmă durerea și am ales lumina. Mi-am dat un an să mă vindec. Și m-am regăsit. Elena s-a întors. Și nu mai pleacă. În sfârșit, eu sunt eu. Mulțumesc, Doamne, pentru tot. Veșnic recunoscătoare. Mulțumesc vouă, oamenilor mei, familiei mele virtuale, pentru toată susținerea. Mulțumesc celor din jurul meu. Prietenilor mei adevărați. Sunt norocoasă. Sunt binecuvântată. Mulțumesc familiei mele. Mă înclin în fața voastră. Din inimă”, a scris Elena Viscu pe Instagram, la story.

