După o relație care a durat aproximativ 16 ani, cei doi au pornit pe drumuri separate, iar artistul s-a afișat la doar câteva luni după separare la brațul unei tinere care în prezent îi este iubită.

În schimb, Elena Viscu a decis să se mute în Republica Moldova, țară în care s-a născut și în care se află familia. Însă celebra coregrafă, care în trecut a făcut parte din echipa show-ului „Dansez pentru tine”, de la PRO TV, vine des în România.

Recent, Libertatea a stat de vorbă cu fosta soție a lui CRBL despre noua ei viață, dar și despre drumurile pe care le face între Chișinău și București.

„Foarte des vin în București, pentru că am proiecte în România și proiecte acasă. Adică sunt acasă. Pentru mine, și Bucureștiul e acasă. Adică la mine acasă e și acolo, și acolo. Lucrez într-o agenție de social media, mă ocup de online. Ăsta e norocul nostru, avantajul unui lumi moderne, că poți să lucrezi de oriunde.

Predau și aici, și acolo. Și mai ajut o prietenă care are o companie, ea abia a născut, și mă ocup de management, administrare. La Chișinău e treaba asta. Deci sunt peste tot. Sufletul meu este și, și. Pentru că eu sunt moldoveancă, după tata. Rusoaică, după mama. Și româncă, pentru că atâția ani am trăit în România. Eu iubesc toate trei, nu am cum”, ne-a dezvăluit în exclusivitate Elena Viscu.

Coregrafa a mai spus că Alessia, fiica pe care o are împreună cu CRBL, a decis ca ele să se mute în Republica Moldova, la Chișinău, iar acolo, ele locuiesc cu părinții Elenei Viscu, pentru că aceștia o ajută să-și crească fata.

Fiica ei a decis să se mute

„În Chișinău e mai liniște, nu e atât de multă agitație, nu e traficul ca aici, pentru că e orașul mai mic. Acolo stau cu părinții, pentru că ei mă ajută foarte mult cu Alessia. Și dacă mai am o zi sau două plecare la București, mă ajută părinții cu Alessia. Ea a fost cea care a venit cu ideea să ne mutăm la Chișinău.

Alessia mi-a zis: «Mama, dar ce ar fi să ne mutăm acolo?». Pentru că oricum o duceam la bunici. Eram OK. Și am zis hai să testăm școala, că avem școală internațională și în Chișinău. Și am dus-o să testeze o zi-două. Și a zis: «Mamă, oamenii sunt geniali»! Și am zis: «OK, și ce fac acum?».

Am mai spus-o… ea a avut o doză de bullying aici, în România. E mai complex. E mai complicat. A fost o perioadă mai dificilă. Ea e foarte bine acum. Amândouă suntem bine, asta e tot ce contează. Când copilul e bine, orice ai face, e bine”, a mai spus fosta soție a lui CRBL în exclusivitate pentru Libertatea.

