Anunțul făcut de Horia Brenciu despre soția lui, Alice Dumitrescu: „O iubesc și nu aș putea să trăiesc fără ea”

Horia Brenciu și-a recunoscut public iubirea pentru Alice Dumitrescu, căreia i-a urat „La mulți ani”. Cântărețul a postat o fotografie cu soția lui, dar și un mesaj special pentru aceasta. „Astăzi este ziua lui Alice, soției mele”, a scris el pe Facebook.

Și a continuat: „O cunosc demult și încă nu i-am aflat secretul cu care face față zilnic copiilor noștri și încă n-am înțeles cum mă mai suportă, după atâta ani. ? Tot ceea ce știu e c-o iubesc și că n-as putea trai fără ea. La mulți ani, iubirea mea”, a transmis artistul.

Cu Horia Brenciu, care-i este partener de viață de 15 ani, Alice Dumitrescu are o fetiță, Mina, și un băiețel înfiat, Toma. Din căsnicia anterioară, Alice are două fete, Andreea și Maria, pe care cântărețul le-a crescut ca fiind ale lui.

Cine e și cu ce se ocupă Alice Dumitrescu, soția lui Horia Brenciu

Producătorul Alice Dumitrescu, prietenă cu Horia Brenciu din 1995, iubita lui din 2006 și soția lui din 2014, a intrat în showbiz la incredibila vârstă de 4 ani. A dat-o de gol chiar Horia, publicând acum doi ani pe Facebook o fotografie a lui Alice de acum zeci de ani, în compania unor artiști faimoși.

„De fiecare dată când vorbesc de televiziune, am un reper. În fotografie sunt Dan Tufaru, Florian Pittiș, Anda Călugăreanu și o fetiță de 4 ani. Acea fetiță este acum mama celor 4 copii ai mei. Alice Adriana Dumitrescu Brenciu”, a scris cântărețul în dreptul fotografiei alb-negru îndoită și pătată de vreme în care Alice apare în brațele Andei Călugăreanu.

Crescută în această lume a monștrilor sacri, era cumva firesc ca Alice să intre în televiziune. Dusă la TVR de bunica ei, a ajuns să prezinte, încă din copilărie, emisiuni pentru prichindei. De la 14 ani a părăsit micul ecran, ca să vadă de școală, însă n-a rezistat mult departe de TV.

„La 21 m-am întors la televiziune, unde am fost crainică, dar nu pentru multă vreme, pentru că nu aveam studii superioare, așa că m-am retras. Am intrat la Politehnică, m-am măritat cu un coleg de facultate, am făcut-o pe Andreea la 23 de ani și tot atunci am început să produc și să prezint emisiuni pentru copii”, a declarat ea pentru revista VIVA. „Am fost prima voce de la Radio Romantic, care pe vremea aceea nu se numea așa, apoi am prezentat cu prietena mea, Miruna Coca Cosma, emisiunea «Roata Milionarilor». Tot cu ea am prezentat, în ʼ96, «Karaoke» la TVR»”, a mai rememorat Alice.

La 39 de ani a devenit producătorul serialului „Om sărac, om bogat”, iar de atunci a rămas în domeniu.

