Prezent în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, manelistul a povestit cum și-a cunoscut soția, pe atunci balerină, în fața unui bloc. Jean a dat detalii despre relația lor, unele pe care nu le-a spus niciodată până acum.

Jean de la Craiova a fost sincer și a vorbit deschis despre relația pe care o are cu soacra sa.

„Când am fost să o cunosc pe soacra mea, m-a așteptat cu masa pusă, cu ciorbă de perișoare. I-am zis lu soacră-mea că am gânduri serioase cu Paula. Am mai făcut o vizită, două și am rămas 10 ani.

Ne-am mutat pentru că îmi făcea morală nevastă-mea, că ce fel de cântăreț sunt dacă stau la soacra mea. Eu chiar mă obișnuisem. Mă iubește soacra foarte mult. Mi-am făcut ambiție să îmi fac casa mea și mi-am făcut-o, am cântat, am strâns bani.”, a precizat Jean de la Craiova, potrivit Wowbiz.

Jean de la Craiova a povestit despre relația cu soția lui, care de-a lungul timpului i-a iertat multe. „Eu și Paula avem 28 de ani împreună.

Am crescut împreună și cred că o să facem Nunta de Argint la anul sau anul acesta, să vedem cum cade și când e. Ea avea grijă de mine (n.r. – râde). A fost balerină. A renunțat pentru că era prea bună, prea frumoasă.

Eram și eu gelos atunci, acum nu mai sunt gelos. Sunt un om căruia îi place întotdeauna să vină cu ceva nou. Cu mine nu ai cum să stai supărat în casă. Îmi place să amuz, să giugiulesc.

Să fiu mai șugubăț așa de fel și ea mă înțelege. (…) Ochii văd, inima cere, dar familia e familie. Adică dacă vrei să trăiești într-o societate, să faci ceva bun, să ai o familie bună și un stil al vieții plăcut, familia trebuie să fie familie.

Tu ești un scut al familiei. Tot ce e greu, ia-l tu în piept și strecoară ce e bun, aruncă dragoste și frumusețe familiei. Oferă-le frumos ca atunci când te retragi în interiorul familiei să nu stai cu gânduri”, a declarat Jean de la Craiova, la „Online Story”.

