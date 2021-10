Anunțul făcut de Luminița Anghel după 10 ani de căsnicie. „Nu mi-am pierdut niciodată speranța și credința

,,Date fiind circumstanțele nu ne-am permis să organizam o petrecere foarte mare. Eu am foarte mulți prieteni din muzică, cântăreți, colaboratori, iar acum nu am avut posibilitatea să îi chem pe toți și am decis să facem o petrecere mică în familie.

Am făcut un grătar, deși a fost rece, m-am dus dimineața să cumpăr un tort și am stat acasă, ne-am uitat la filme. La noi zilele de naștere țin trei zile, mai ales că noi am sărbătorit și 10 ani de căsătorie.

În urmă cu 10 ani, ne-am căsătorit pe malul mării, atunci eram și însărcinată. De fiecare dată când este ziua mea de naștere sărbătorim și aniversarea noastră.” , a declarat cântăreața la Antena Stars, potrivit Spynews.

Vedeta a mărturisit că a trecut prin momente neplăcute de-a lungul vieții, dar a rămas optimistă

,,Având în vedere experiențele din trecutul meu, în sensul că am mai fost căsătorită, aș putea spune că a treia încercare a fost cu noroc. Și el spune la fel, pentru că și la el a fost a treia căsătorie.

Ne-am regăsit, trăim într-o armonie puternică, într-o liniște și pace extraordinară. Omul este în căutarea iubirii toată viata lui. Eu cred că orice om poate iubi și se poate îndrăgosti la orice vârstă și spun asta din propria mea experiență. Nu mi-am pierdut niciodată speranta și credința.

Sunt un om foarte optimist, râd foarte mult și sunt veselă. Am avut și eu foarte multe încercări, dar m-am ridicat și am reușit sa depășesc și să privesc cu optimism zilele ce au urmat”, a mărturist artista.

