„Am plăcerea să anunț că va avea loc o ÎNCETARE A FOCULUI DE TREI ZILE (9, 10 și 11 mai) în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea din Rusia este dedicată Zilei Victoriei, dar, la fel, și în Ucraina, deoarece și aceasta a jucat un rol important în cel de-al Doilea Război Mondial. Acest armistițiu va include suspendarea tuturor activităților militare, precum și un schimb de prizonieri între cele două țări, în număr de 1.000 de prizonieri din fiecare țară”, a declarat liderul american în postarea sa.

Trump a subliniat că această cerere a fost făcută direct de el și a mulțumit președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru acordul lor.

„Această cerere a fost făcută direct de mine și apreciez foarte mult acordul președintelui Vladimir Putin și al președintelui Volodimir Zelenski. Sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung, mortal și greu”, a adăugat el.

Această inițiativă are loc în contextul Zilei Victoriei, sărbătorită pe 9 mai atât în Rusia, cât și în Ucraina, pentru comemorarea sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial. Discuțiile pentru încetarea conflictului, descris ca fiind „cel mai mare de la cel de-al Doilea Război Mondial”, continuă, potrivit președintelui american.

De frica dronelor ucrainene, Kremlinul a decis să organizeze o paradă în format redus, cu o durată de 40 de minute, cu defilare la pas și discursul liderului autocrat Vladimir Putin, dar fără echipamente militare, pentru prima dată din 2007 încoace.

