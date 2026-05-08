Cronicile meciurilor decisive

Victoria României a fost marcată de performanța strălucitoare a Bernadettei Szocs, care a adus punctul decisiv în confruntarea cu liderul echipei Franței, Jia Nan Yuan. În partida disputată la Masa 1 din OVO Arena Wembley, Szocs, supranumită „Trixie Pixie” de comentatorii englezi, a învins-o pe adversara clasată pe locul 24 mondial cu scorul de 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 14-12). Acesta a fost al optulea succes al sportivei românce în fața lui Yuan, dintr-un total de 11 întâlniri directe.

„A fost un meci foarte greu, dar am reușit să rămân concentrată. Energia echipei noastre a fost incredibilă, iar acest lucru ne-a împins spre victorie”, a declarat Bernadette Szocs.

Un alt moment-cheie al meciului din sferturi a fost victoria Andreei Dragoman împotriva lui Charlotte Lutz. Jucătoarea de 25 de ani a adus un punct crucial echipei României, impunându-se cu 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6). Antrenorul Andrei Filimon a fost alături de ea la fiecare pas, oferindu-i sfaturi valoroase, iar mesajele de susținere din partea coechipierelor, inclusiv a experimentatei Eliza Samara, au motivat-o pe Andreea să încheie partida în forță.

Bernadette Szocs a fost, de asemenea, protagonista unui alt duel palpitant, învingând-o pe Prithika Pavade cu 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11, 11-2). După un început echilibrat, românca a dominat setul decisiv, câștigând cu un categoric 11-2.

România revine pe podiumul mondial după 26 de ani

Calificarea în semifinale marchează prima medalie mondială pentru echipa feminină de tenis de masă a României din anul 2000. Palmaresul naționalei include cinci medalii de aur (1950, 1951, 1953, 1955, 1956), patru de argint (1952, 1957, 1963, 1969) și patru de bronz (1939, 1948, 1961, 2000).

Pe drumul către această performanță, România a învins Coreea de Sud și Taiwan în faza grupelor, fiind învinsă doar de China, iar în faza eliminatorie a trecut de Țările de Jos și Egipt. În duelurile directe cu Franța, România are acum un palmares impecabil de 6-0, toate victoriile fiind înregistrate din 2015 până în prezent.

Bernadette Szocs, în prim-plan

La 31 de ani, Bernadette Szocs, ocupanta locului 26 mondial, a fost liderul incontestabil al echipei României la acest Campionat Mondial. Cu șapte partide disputate și cinci victorii, ea a demonstrat o forță mentală de invidiat și un nivel de joc remarcabil. „Este o onoare să reprezint România și să aduc această medalie acasă după atât de mulți ani”, a declarat Szocs la finalul confruntării.

România se pregătește acum pentru semifinala cu China, principala favorită a competiției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE