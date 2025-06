Luminița Anghel trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Silviu Dumitriade, cu care s-a căsătorit în anul 2012. Cei doi îl au împreună pe Filip și o căsnicie discretă.

Recent, Luminița Anghel a împărtășit cu mândrie o reușită importantă din viața fiului său, care a încheiat clasa a șaptea cu rezultate uimitoare.

„Am ajuns și în acest moment. Sfârșit de clasa a șaptea cu premiul 1, media 10 și coroniță. Al treilea an la rând!”, a scris artista pe rețelele de socializare, dezvăluind performanțele școlare ale băiatului său.

Luminița Anghel a ținut să puncteze că, pe lângă media generală de 10, băiatul ei a luat diplome la mai multe materii: engleză, franceză, biologie și religie.

„Ai muncit tot anul pentru asta şi pentru celelalte diplome la engleza, franceza, biologie si religie. Îți mulțumim pentru cât de minunat ești, de consecvent, determinat şi corect! Suntem cei mai fericiți părinți. Mulțumim!❤️”, a fost mesajul scris de Luminița Anghel.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Drama unui român după internarea la sanatoriu, în Techirghiol. Fractura provocată de kinetoterapeut, „pedepsită” cu daune morale de 100.000 de lei

În urmă cu ceva timp, Luminița Anghel a acordat un interviu în podcastul lui Cătălin Măruță, în care a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre băiatul ei adoptiv, David Pușcaș.

”Îmi pare rău că plâng. O să zică lumea că mă victimizez, dar nu este adevărat. (…) Problemele au început din clasa a 5 a cu băiatul acesta. (…) Am fost o mamă normală, obișnuită, o mamă care își iubea copilul și care își îngrijea copilul. Nu s-ar fi schimbat nimic, niciodată dacă el nu începea să aibă acest comportament absolut deviant în familia mea și să îmi pună viața mie în pericol și să îi pună viața lui Filip în pericol.

Eu n-am putut să îl las pe băiatul cel mare niciodată cu Filip singur. Nu vrei să știi ce priviri, câtă ură. Mi-a fost frică să nu îi pună perna pe față. Eu am trăit un coșmar despre care oamenii nu știu și despre care nu am vrut să vorbesc. Asta e povestea adevărată. Nu am putut să îmi las propriul copil niciodată singur cu copilul adoptat. Avea niște reacții atât de violente. El se automutila, se lovea cu capul de podea, spărgea totul în cameră.”, a spus Luminița Anghel în podcastul Acasă la Măruță.