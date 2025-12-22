Dan Badea și Mădălina formează un cuplu solid de aproape un deceniu și, de atunci, sunt de nedespărțit.

„Suntem foarte bine. Tocmai împodobim bradul, pentru că așa îl facem noi mai târziu, în decembrie, pentru că așteptăm pe Danuț să se întoarcă din turneul pe care îl face tot timpul toamna și să termine undeva aproape de Crăciun în decembrie. Așa că acum suntem în formulă completă. De Crăciun și de Revelion suntem împreună.

De obicei, Crăciunul și Paștele le facem în familie. Am mai avut și câțiva ani în care am plecat pe afară, pe la căldură, de Crăciun și vă spun sincer că nu are nici pe departe același farmec cum e Crăciunul făcut acasă, cu părinții, cu familia, cu toți cei dragi, cu rudele, cu șoricul, bineînțeles, cu colinde, cu tradiții de sărbători.”, a declarat Mădălina Badea pentru Spynews.ro.

Mădălina Badea a explicat că planurile de vacanță s-au adaptat programului lui Arias, care a început clasa zero. Astfel că vor pleca în vacanță în luna februarie a anului viitor.

„Vom pleca în februarie de data aceasta pentru că cel mic a început școala, clasa zero, avem deja un școlar. Suntem, bineînțeles, condiționați de vacanța copiilor din februarie și vom merge unde mergem deja de câțiva ani, iarna în Thailanda, cu niște prieteni, tot cu copii, normal, varianta de vacanță alături de copii, unde e cald și bine și abia așteptăm. Este cea mai importantă vacanță pentru noi din an și atunci o așteptăm cu interes și mereu îndârjire.”, a mai spus soția comediantului.

