„Pe plan personal îmi doresc, normal, și eu și Simona, iubita mea, să ne mărim familia, ne dorim un bebeluș, cam asta ne dorim anul acesta. Îmi plac copii, îmi place să trec prin toate etapele, de când învață să meargă de-a bușilea, să meargă în picioare, să mănânce”, a mărturisit gimnastul.

„În viitor, de ce nu, vrem să ne oficializăm și relația, dar le luăm pas cu pas. Nu am stabilit nimic încă, adică nu e o prioritate. Noi ne înțelegem bine oricum, adică va veni și pasul acesta”, a mai adăugat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Ne înțelegem foarte bine, am mare încredere în ea. Ea de profesie este inginer, corporatist, la birou toată ziua, ea nu prea a avut până acum contact direct cu lumea, dar eu am cunoscut-o și am avut încredere în ea”, a precizat sportivul, potrivit Spynews.

Marian Drăgulescu și Simona s-au mutat la casă

După două mariaje eșuate, Marian Drăgulescu și-a găsit fericirea în brațele Simonei. Sunt împreună de doi ani și au planuri mari pentru 2023, planuri de căsătorie, dar și de a deveni părinți, după cum a dezvăluit chiar el, invitat fiind în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV.

Recomandări Pentru mine, cel mai mare intelectual român a fost maghiar. Anticomunist, el a criticat naționalismul tembel, și maghiar, și românesc. Marele prieten a murit

Marian Drăgulescu, care nu mai e gimnast, ci profesor de gimnastică, se concentrează la cariera lui, dar și la viața personală. Simona îi e alături, fostul gimnast și iubita deja locuiesc împreună, recent s-au mutat la o casă care are și curte. În emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV, Drăgulescu a fost întrebat unde își ține medaliile și așa s-a aflat de noua lui locuință.

„Unde îți ții medaliile? Ai o cameră specială?”, l-a întrebat Shurubel. Marian Drăgulescu a făcut apoi dezvăluirile: „Acasă! Am avut o cameră specială că eu m-am tot mutat și în sfârșit ne-am mutat la o casă, la curte și încă nu am făcut, așa, o cameră specială pentru trofee, momentan sunt în genți, așteptăm să facem și acea cameră pentru trofee. Nu a fost o prioritate până acum, dar va fi”, a spus el în direct la PRO TV.

GSP.RO "Vă pot spune doar atât: din ceea ce știu eu – și sunt informat". Anunțul făcut de CTP în cazul Simonei Halep

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Anunțul ULUITOR al lui Liviu Dragnea! Nimeni nu se aștepta la asta!

Viva.ro Multora nu le-a venit să creadă! Au apărut imaginile cu Bianca Drăgușanu fără perucă și extensii. Ce au văzut oamenii în poze

Observatornews.ro Fetiţă de un an, cu corneea arsă după ce a fost expusă la raze UV în Spitalul Gomoiu. Durerea cumplită a început acasă: "E ca şi când ar fi sudat fără ochelari"

Știrileprotv.ro Accident înfiorător filmat în Sebeș. Un tânăr de 21 de a murit după ce a intrat cu mașina într-un sens giratoriu. A fost scos inconștient dintre fiarele contorsionate

FANATIK.RO Cum arată Adriana Iliescu, cea mai vârstnică femeie din România care a dat naștere unui copil. Ultimele imagini în care a fost surprinsă

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2023. Scorpionii ar fi de dorit să evite să se amestece în problemele celor din anturaj, fără permisiunea acestora