Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, acesta și-a început schema în 2020, când a avertizat bărbatul respectiv că tatăl său risca să se îmbolnăvească grav, relatează publicația locală Ziarul de Iași.

Soluția propusă de „Bau”, transmisă prin intermediarul său uman, a fost un „sacrificiu” financiar de 180.000 de lei.

Ulterior, în 2022, a susținut că soția victimei ar fi posedată de un demon, iar siguranța familiei depindea de plata a încă 165.000 de lei.

În 2023, a venit rândul copilului să fie ținta avertismentelor: acesta ar fi fost „fragil” și „afectat de o pată de întuneric”, iar protecția sa a fost evaluată la 50.000 de lei.

În 2024, bărbatul a pretins că și victima însăși urma să se confrunte cu o „cumpănă” gravă fix pe 15 iunie, astfel că a cerut 47.400 de lei pentru a preveni „dezastrul”.

În total, victima ar fi plătit 442.833 de lei, fără factură, pentru „serviciile” oferite de bărbat, o sumă care, potrivit procurorilor, a fost obținută prin inducerea și menținerea în eroare.

„Problemele veneau din lumea nevăzută, iar rezolvările — prin transfer bancar”, scrie Ziarul de Iași. Cazul urmează să fie judecat, mai scrie publicația menționată.

