Grawe Asigurări, un jucător de top pe piața RCA

Grawe Asigurări s-a clasat pe locul trei în piața RCA în prima jumătate a anului 2025, cu vânzări de polițe în valoare de 536 milioane de lei. Liderii pieței au fost Groupama Asigurări, cu vânzări de 1,227 miliarde de lei, și Allianz Țiriac, cu 998 milioane de lei.

Deși poziția în clasament indică o performanță financiară solidă, numărul ridicat de reclamații legate de plata despăgubirilor a atras atenția ASF, care a demarat un control amănunțit la companie. Problemele descoperite au dus la aplicarea unei sancțiuni considerabile.

Conducerea Grawe a fost sancționată suplimentar, ASF evită să dea detalii

Consiliul ASF a aplicat o amendă de 534.200 de lei companiei Grawe, iar conducerea acesteia a fost sancționată suplimentar cu peste 300.000 de lei, totalul depășind 800.000 de lei. Oficiul de Știri subliniază că valoarea sancțiunii amintește de amenzile aplicate anterior unor companii precum City Insurance și Euroins, înainte de ieșirea lor de pe piață.

Vicepreședinta Grawe România, Monica Spătaru, a primit cea mai mare amendă individuală, de 132.600 de lei. Președintele companiei, Dragoș Călin, și Cristian Voicu, membru al directoratului, au fost sancționați cu câte 100.400 de lei fiecare. Liviu Ciprian Caescu, responsabil de daune, a primit o amendă de 20.200 de lei, iar Andreea Balint și Mihaela Andreea Onofriesei, actuar, au fost amendate cu câte 12.500 de lei.

ASF nu a oferit explicații clare privind neregulile descoperite la Grawe, în ciuda solicitărilor transmise de Oficiul de Știri. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, nu a răspuns întrebărilor legate de motivele sancțiunii sau de decizia de a nu retrage licența companiei.

Pe de altă parte, Florin Golovatic, fost angajat al ASF și actualmente la Grawe, a evitat să comenteze subiectul. „Nu vreau să comentez, pentru că nu știu detalii legat de situație”, a declarat acesta pentru Oficiul de Știri, adăugând că nu a auzit de o eventuală retragere a licenței.

Amenda inițială stabilită pentru Grawe a fost subdimensionată, din cauza unei erori interne

Potrivit Oficiului de Știri, amenda inițială stabilită pentru Grawe a fost subdimensionată, din cauza unei erori interne. Ulterior, valoarea sancțiunii a fost recalculată, crescând de câteva ori. Eroarea ar fi fost atribuită Alinei Chiuzbaian, colaboratoare apropiată a vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu.

În ciuda acestei situații controversate, ASF continuă să păstreze discreția în comunicarea detaliilor legate de sancțiuni. Oficiul de Știri își exprimă angajamentul de a monitoriza evoluția acestui caz și de a publica orice punct de vedere oficial imediat ce va fi transmis.

Pentru o piață RCA stabilă și corectă, transparența din partea autorităților de supraveghere este esențială. Milioane de șoferi din România depind de funcționarea eficientă a sistemului, iar orice neregulă poate avea efecte majore asupra încrederii consumatorilor în asigurările auto.

