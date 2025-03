Minodora și Liviu sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz.Cei doi au fost invitați la Viața fără filtru, prezentată de Natalia Mateuț, și au făcut declarații despre relația lor de iubire.

„Țin foarte mult la Papi, este foarte important pentru mine, este echilibrul meu, pentru că el e mai pașnic, e diplomat, îmi spune și mie să fiu mai diplomată. Întotdeauna pe dreptatea mea pierd. Cu răbdarea treci marea! Îl iubesc mult pe Papi! Noi ne iubim ca în prima zi! Există aceleași sentimente, îl iubesc la fel de mult, îl pup la fel de mult”, a declarat Minodora, la Viața fără filtru.

Minodora a trecut printr-o transformare fabuloasă! A slăbit peste 40 de kilograme, iar acum are greutatea perfectă.

„Mănânc absolut orice dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația asta de de preaplin de mulți ani de zile. Nu mă culc mâncată. Mănânc cu 4 – 5 ore înainte de Culcare. Când nu am concerte, eu la 22:30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la șapte. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac”, a declarat Minodora, la Știrile Antena Stars.

Minodora, cunoscuta artistă din România, a apelat recent la medicul estetician pentru a-și rezolva o problemă estetică pe care o considera un adevărat complex: gușa rămasă în urma unei impresionante pierderi în greutate.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operaţia de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Mă opresc la 60 de kilograme”, a mărturisit Minodora pentru Wowbiz, în trecut.

