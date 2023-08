Luni, 28 august, telespectatorii PRO TV vor avea parte de multe surprize, momente senzaționale și informații utile. Noi sezoane din show-urile „Vorbește lumea” și „La Măruță” încep astăzi.

Entuziasmați și plini de energie, Lili Sandu, Shurubel și Bogdan abia așteaptă reîntâlnirea cu cei de acasă: „Revenim în platou și suntem gata să ne distrăm în emisiune. Vă promitem că ne revedem cu povești noi și faine. Fiți pe fază, pentru că vă pregătim foarte multe surprize!”, declară cei trei coprezentatori.

Voia bună va fi completată de momente distractive și amuzante, informații interesante și rubrici speciale de gătit, nutriție, sport, psihologie și numerologie. De asemenea, Cosmin Seleși, Diana Matei și Taraful Cleante sunt câteva dintre personalitățile care își vor face apariția în platoul „Vorbește lumea” săptămâna aceasta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr, vine astăzi în platoul emisiunii „La Măruță”

Recomandări Rețeta de succes a familiei primarului din Caracal, care deține și stația de GPL din Crevedia, unde au avut loc exploziile de sâmbătă seara: sute de contracte cu primării PSD și PNL și milioane de lei din vânzări directe

Tot astăzi, de la ora 15.00, Cătălin se întoarce în casele telespectatorilor cu un nou sezon La Măruță. Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr, Alina Ceușan, Adelina Pestrițu și Mihai Rait sunt o parte dintre invitații speciali pe care cei de acasă îi vor putea vedea la debutul sezonului cu numărul 16.

Plin de energie, Cătălin Măruță spune: „Luni începe un nou sezon și suntem nerăbdători să ne întâlnim în fiecare zi pentru porția zilnică de energie pozitivă, sfaturi prețioase, multă distracție, dar și concursuri memorabile! Vă mulțumim că ne sunteți alături și că faceți parte din familia La Măruță de aproape 16 ani! Vă așteptăm începând de luni, la aceeași oră și în același loc”.

Nu ratați „Vorbește lumea” și „La Măruță” în fiecare zi, de luni până vineri, de la 10.30, respectiv 15.00. Emisiunile sunt disponibile și pe VOYO.

Familia Măruță, vacanță de lux pe cel mai mare vas de croazieră

Vacanța familiei Măruță a început cu câteva zile petrecute în Spania și Gibraltar, apoi s-au îmbarcat pe una dintre cele mai luxoase croaziere din lume: Royal Caribbean. Andra și Cătălin Măruță au ales o călătorie de șapte zile cu vasul Symphony of the Seas, unul dintre cele mai mari din lume.

Recomandări Filmul tragediei de la Crevedia, prezentat de procurori. Prima explozie a avut loc în timp ce era transferat gazul dintr-o cisternă în alta

„Vacanța este acel moment în care timpul pare să încetinească, iar sufletul se încarcă de energie pozitivă. Fie că este pe plajă, în mijlocul naturii sau explorând locuri noi, vacanța ne reconectează cu noi înșine și cu cei dragi”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook când a ajuns în Spania.

Ruta vasului de crozieră a fost Barcelona (Spania), Palma de Mallorca (Spania), Provence (Marsilia), Florența (Italia), Roma (Italia), Napoli (Italia) și Barcelona (Spania). Această crozieră costă, potrivit site-ului royalcaribbean.com, 1.439 de dolari de persoană.

„Încă o nouă zi de aventură pe croaziera noastră cu Symphony of the Seas. De data asta am ajuns în minunatul oraș – Marsilia! ?⚓️ Am mers în vechiul port Vieux-Port, am admirat frumusețea impresionantă a Basilicii Notre-Dame de la Garde, de unde priveliștea asupra orașului și a mării îți taie respirația”, le-a spus Andra fanilor săi.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Vestea momentului despre Maria Cârneci! Era chiar lângă staţia care a explodat, abia acum s-a aflat

Viva.ro Ce femeie a apărut la cununia Emei cu Răzvan de la Insula Iubirii. Nimeni nu se aștepta să o vadă acolo

AVANTAJE.RO Copiii adoptați de Bodo, solistul trupei Proconsul, fac școală la țară. Unde s-au mutat cu părinții

FANATIK.RO Top 10 cele mai vizitate orașe din lume. Surpriza mare pe locul 1, nu te-ai fi gândit că cele mai multe vacanțe sunt în acest oraș

Știrileprotv.ro Mesajul sfâșietor al fiicei celor doi soți morți în urma exploziilor din Crevedia. „Ne-ați lăsat singuri”

Observatornews.ro EXCLUSIV. Imagini surprinse înainte de explozia din Crevedia. Un martor a filmat cum una dintre cisterne începe să piardă GPL

Orangesport.ro Pus într-o situaţie stânjenitoare de fiul său, Laurenţiu Reghecampf a reacţionat: "Nu pot decât să îmi cer cele mai sincere scuze. Am luat legătura cu el"

Unica.ro Cum își cresc Andi Moisescu și Olivia Steer cei doi copii adolescenți? 'Nu sunt bun de gardian. Mama e mai severă'