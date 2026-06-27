Anunțul făcut de Ruby după 10 ani de relație cu Robert. De ce nu mai apar împreună: „Sunt obsedată”

Ruby a vorbit deschis despre relația pe care o trăiește de mai bine de 10 ani, într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO. Artista a explicat de ce preferă să își țină iubitul departe de ochii publicului, a recunoscut că este foarte geloasă și a făcut noi dezvăluiri despre viața personală.

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Ruby vorbește deschis despre relația cu iubitul ei

Ana Claudia Grigore, cunoscută publicului drept Ruby, spune că traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Deși este o prezență constantă pe scenă și în mediul online, artista continuă să fie foarte discretă atunci când vine vorba despre relația de cuplu.

Într-un interviu recent, Ruby a explicat că preferă să își protejeze viața personală și să își țină partenerul departe de atenția publicului.

Artista formează un cuplu cu Robert de mai bine de zece ani, însă aparițiile lor împreună sunt extrem de rare. Întrebată de ce nu își expune iubitul, Ruby a răspuns cu umor. „Eu iubesc viața, iubesc lumea, iubesc muzica și bineînțeles că pe iubitul meu, pe care îl știi și care… E ascuns, e prea frumos să-l vadă toată lumea. Vrei să mi-l fure?”, a spus Ruby.

Întrebată dacă este geloasă, artista nu a ezitat să răspundă. „Da, sunt obsedată”, a mărturisit aceasta.

Deși are o relație stabilă de peste un deceniu, Ruby spune că nu se regăsește în tiparele clasice atunci când vine vorba despre relații și planuri de viitor. Artista preferă să trăiască fiecare etapă în ritmul ei și spune că se simte în continuare la fel de entuziasmată ca în adolescență.

Bunica artistei continuă să fie vedeta familiei

În cadrul aceluiași interviu, Ruby a vorbit și despre bunica ei, care a devenit cunoscută în mediul online datorită aparițiilor din filmulețele publicate de artistă. Vedeta spune că aceasta este în continuare plină de energie și nu și-a pierdut stilul care a atras atenția internauților.

„Mamaie este bine, sexy și la vârsta asta! Se îmbracă mulat, decoltat, ca nepoata, bineînțeles. E sănătoasă, mulțumesc lui Dumnezeu! Mai are zile când eșuează. Dar na, e om și ea. Terasa e sexy și ea, mai ales când mă duc eu acolo în costum de baie”, a declarat Ruby.

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