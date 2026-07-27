Acordul a fost semnat în iunie

Acordul s-a semnat în iunie și a fost finalizat acum, mai scrie publicația menționată. Firma franceză de private equity Reed Capital este cumpărătorul, firmă care este specializată în achiziția și restructurarea activelor desprinse din companii (carve-outs) și a firmelor aflate în dificultate financiară sau operațională.

De asemenea, compania își va continua diversificarea spre sisteme de suspensie active și semi-active, componente pentru electrovalve și soluții de răcire pentru centrele de date. Totodată, își propune să își accelereze dezvoltarea în Asia, în special în China.

Walor Precision Turning include trei unități de producție, care se află în Sfântu Gheorghe, Legé (Franța) și Irapuato (Mexic). Este un important furnizor de componente metalice de înaltă precizie pentru sistemele de siguranță pasivă auto, în principal pentru pretensionatoare de centuri de siguranță și dispozitive de umflare a airbagurilor.

Divizia, cu aproape 420 de angajați, a generat venituri de 55 de milioane de euro în 2025, scrie Profit.ro.

Subsidiara din România a obținut afaceri de 207,3 milioane de lei

În România, subsidiara a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri la 207,3 milioane de lei (aproximativ 39,6 milioane de euro), comparativ cu 2024, când raportase 202,6 milioane de lei, cu un număr mediu de 183 de angajați.

În plus, fabrica din Sfântu Gheorghe a trecut pe profit cu un câștig de aproape 8 milioane de lei (1,52 milioane de euro), de la o pierdere netă de 2,8 milioane de lei raportată în anul anterior, mai scrie Profit.ro.

În anul 2023 a fost achiziționat grupul Walor, inclusiv subsidiara românească, de către Mutares.

„În perioada deținerii sale, Mutares a susținut îmbunătățirea performanței operaționale a activităților de piese strunjite, asigurând în același timp succesul comercial și consolidând amprenta internațională a afacerii în Europa și America de Nord”, potirivt holdingului german.

Mutares a intrat pe piața românească la finalul anului 2021

Această vânzare face parte din strategia Mutares de a crea valoare prin repoziționare operațională și divizări strategice.

Compania germană este activă pe piața românească din 2021, când a preluat afacerea Sealynx International, redenumită ulterior SFC Solutions.