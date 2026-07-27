Italia și Grecia, presiuni pentru ridicarea interdicției

Decizia de a face o excepție pentru blănurile de zibelină vine după ce Comisia Europeană a argumentat că alternativele sunt extrem de limitate, Rusia fiind principalul furnizor global.

„Se pare că este foarte dificil să le găsești în altă parte”, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul UE. Italia și Grecia, cei mai mari cumpărători de astfel de blănuri din Uniune, au exercitat presiuni pentru această scutire, potrivit unui diplomat al UE.

Zibelina, „aurul moale” al industriei de lux

Zibelina (Martes zibellina), un mamifer carnivor din pădurile nordice ale Asiei, este apreciată pentru blana sa extrem de fină, folosită în haine care pot ajunge la prețuri de sute de mii de euro. Blănurile rusești de zibelină au fost de-a lungul timpului un simbol al exclusivității, fiind dorite de casele de modă de lux din Europa. New York Times s-a întrebat odată cum o haină de zibelină poate costa mai mult decât un Rolls-Royce.

Conform Sojuzpushnina, singura casă de licitații de blănuri din Rusia, companii din Grecia și Italia continuă să fie printre cei mai mari cumpărători, alături de China și Rusia.

De exemplu, Maurizio Braschi, un renumit blănar italian, a achiziționat loturi importante de zibelină în 2022 și 2023, inclusiv pentru clienți privați din Moscova.

Restricții ce rămân în vigoare

Chiar dacă importurile de blănuri brute sunt acum permise, sancțiunile impuse în 2022 împotriva Rusiei continuă să blocheze atât exportul de articole de îmbrăcăminte din blană finită către Rusia, cât și importurile unor produse de lux precum diamantele și caviarul.

Producătorii greci de blănuri, concentrați în jurul orașelor Kastoria și Siatista, au avertizat anterior că restricțiile ar putea duce la prăbușirea industriei, una dintre ultimele din Uniune.

Ridicarea parțială a sancțiunilor are loc într-un moment în care Bruxelles-ul analizează viitorul industriei de creștere a animalelor pentru blană în Europa.

O inițiativă cetățenească de succes, sprijinită de milioane de semnături, propune interzicerea acestei practici în toate statele membre, precum și a importurilor și vânzărilor de blănuri.

În prezent, doar câteva țări din UE, precum Grecia, Spania, Ungaria, Finlanda și Polonia, mai au ferme de blană active. Polonia a adoptat deja măsuri pentru eliminarea graduală a industriei. Comisia Europeană a întârziat de mai multe ori o decizie în acest sens, iar un proiect consultat în martie 2026 indică o posibilă înăsprire a reglementărilor privind bunăstarea animalelor, fără a merge însă până la interzicerea totală a producției și importurilor de blănuri.

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