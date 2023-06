De mai bine de un an de zile, antreprenorul Sebastian Dobrincu se iubește cu artista Ioana Ignat. Cei doi au făcut echipă chiar și pe scenă, căci omul de afacere cochetează și cu muzica, s-a lansat cu ajutorul lui Marius Moga.

Dincolo de viața lor profesională, îndrăgostiții călătoresc foarte des împreună, acum câteva luni au fost în Dubai, chiar și în Los Angeles. De curând, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au fost invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde au făcut declarații despre povestea lor de dragoste.

Sebastian Dobrincu: „Nu ne oficializează un document, ci iubirea”

Prezentatorul de la Pro TV nu a ezitat și i-a întrebat pe cei doi despre nuntă. Sebastian Dobrincu a recunoscut că a purtat discuții despre căsătorie cu Ioana Ignat, însă spune că sunt prea tineri ca să facă acest pas. „Casă de piatră lui Smiley și Ginei Pistol!

Îți dai seamăa că ne-am gândit la căsătorie, dar o să vină la timpul ei. Nu ne oficializează un document, ci iubirea. Mi se pare că azi e mai mult o formalitate. Eu mă văd părinte, Ioana se vede mamă, dar avem doar 24 de ani”, a spus tânărul antreprenor, conform protv.ro.

Ce reguli au în casă Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat

De ceva timp aceștia locuiesc împreună, așa că de curând a dat câteva detalii din relația lor și au dezvăluit cum funcționează lucrurile în casa lor. „Suntem destul de disciplinați amândoi. Chiar suntem norocoși la capitolul ăsta. Poate mai încolo, dar nu prea cred că nu sunt genul care să mă iau așa de om, îl las să-și facă el treburile cum vrea”, a spus Ioana Ignat pentru Ego.

„A dat un răspuns drăguț. Noi am plecat foarte devreme de acasă. Ioana muncea de când era mică, avea cântări, avea tot felul de activități. Am fost oarecum la fel și asta poate ne-a unit mai mult, faptul că am avut un parcurs similar. Evident ne-a responsabilizat înainte de termen ceea ce nu regretă vreunul din noi. Nu?”, a completat și Sebastian Dobrincu.

„Eu cum sunt o fire care nu poate să stea locului, Ioana este artistă, nu prea suntem noi cu regulile. Mai puține reguli. Avem reguli, dar nu scrise, reguli nonverbale, între noi. În primul rând respectul reciproc, să ne ascultăm reciproc. Acum că unii ascultă mai mult, alții au mai multă răbdare, e altă poveste. Ar trebui să se dea o regulă în privința asta, ca să am și eu dreptul să deschid mai mult gura, dar încercăm să ne îngrijim unul pe altul, să ne respectăm, că de aia e o relație. Și să construim ceva împreună”, a spus Sebastian.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu, care a fost jurat la „Imperiul Leilor”, este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

El a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Însă povestea lui e și mai interesantă de atât. Născut în București, Sebastian a fost pasionat de programare si tehnologie încă de la o vârstă fragedă.

El a început să învețe despre ingineria software pe cont propriu la vârsta de 7 ani, iar în următorii 10 ani a continuat să își perfecționeze abilitățile în inginerie, scrie revista Forbes.În adolescență, a construit biblioteci de diverse programe și servicii populare, iar talentul său l-a făcut să ajungă să realizeze produse folosite ulterior de giganți precum Facebook, Spotify, Facebook și TikTok.

