Celebrul bucătar, care în luna martie a împlinit 55 de ani, filmează un nou sezon MasterChef alături de colegii lui celebri, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, astfel că în curând va putea fi văzut din nou la PRO TV, după o pauză de câteva luni de la sezonul trecut.

Bucătarul încearcă să separe viața personală de cea profesională

Într-un interviu pe care l-a acordat în Viva, Sorin Bontea a dezvăluit că, deși este cunoscut de o țară întreagă, fiind bucătar la bază, dar și jurat de-a lungul anilor în diferite emisiuni culinare, încearcă pe cât posibil să separe viața personală de cea profesională.

Mai mult decât atât, bucătarul a afirmat că acasă nu vorbește despre ce face la job, iar câteodată soția lui se supără din cauza acestui lucru. Soție despre care Sorin Bontea afirmă că o cunoaște de mai bine de 35 de ani.

„Eu am încercat întotdeauna să separ lucrurile, să nu-mi duc niciodată problemele de la muncă acasă, ea îmi mai reproșează uneori că nu povestesc ce fac la job-uri, dar eu așa sunt. Vorbim alte teme, povestim, mai sunt suișuri și coborâșuri și la noi, ca-n toate relațiile. Dar soția mea e sufletul meu pereche, am crescut împreună, eu aveam 19 ani, ea 18 când ne-am cunoscut”, a spus Sorin Bontea pentru sursa citată.

Recomandări Cum văd oamenii de pe strada Viselor din Gulia, Dâmbovița, duelul dintre Nicușor Dan și George Simion: „Speranța ar fi să iasă președinte și să dea țara peste cap!” I VIDEO

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Apoi el a mai afirmat că, datorită iubirii a început să mai renunțe la proiecte, deoarece își dorește să petreacă mai mult timp alături de familia lui.

„Nici nu trebuie să-mi spună când e supărată, îmi dau seama după mimica feței ei, ne cunoaștem atât de bine. Secretul, dacă vrei să-i spunem așa, îl reprezintă înțelegerea și comunicarea, ea m-a susținut mereu, mi-a fost alături, eu sunt mai încăpățânat, soția mea a lăsat mai mult de la ea. Îmi dau seama că e greu și pentru ea, că eu sunt toată ziua plecat cu tot felul de proiecte, filmări. Acum am început să mai refuz oferte, că nu mai am deloc timp de mine”, a mai afirmat Sorin Bontea.

Sorin Bontea merge la pescuit alături de soția lui

Juratul de la MasterChef a mai dezvăluit că a mers în Delta Dunării, la pescuit, alături de soția lui, deoarece și ei îi place acest lucru. Doar că aceasta vorbește destul de mult când se află „pe baltă”, așa cum spun pescarii.

Recomandări Michael Matthews Murray, unul dintre cei doi membri ai Hells Angels „pierduți” de România în 2022, a fost prins în Spania și va fi judecat în SUA

„Am fost cu nevastă-mea. Dă la pește, dă la undiță… Merg pentru ea, că-i place. Vorbește mult, ce-i drept, nu se poate abține, dar o înțeleg, pentru că eu lipsesc mult de acasă și când mă prinde, are multe de spus. Problema e că trebuie să-i și răspund, că dacă nu zic nimic, am încurcat-o, nu e bine”, a spus Sorin Bontea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News