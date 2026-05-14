Publicația elvețiană Blick, membră a trustului Ringier, a detaliat cele mai recente măsuri luate pentru sezonul estival 2026. Sancțiunile pentru nerespectarea regulilor pot fi usturătoare.

Spania

În Spania, multe plaje, mai ales în Țara Bascilor, precum cea din San Sebastián, au interzis complet fumatul. Muzica tare, petrecerile, consumul de alcool sau nudismul în afara zonelor dedicate sunt strict interzise. Cei care lasă mizerie în urmă riscă amenzi mari.

De asemenea, costumele de baie sunt acceptate doar pe plajă; purtarea acestora în alte spații publice poate atrage sancțiuni de până la 300 de euro. Conducerea unui autoturism de închiriat cu șlapi poate duce la aceeași amendă.

Pe insula Mallorca, consumul de alcool în zonele de petrecere precum Playa de Palma sau Magaluf este complet interzis pe stradă și pe plajă, amenzile variind între 500 și 1.500 de euro.

De asemenea, nudismul practicat în afara zonelor special amenajate poate costa până la 750 de euro, iar plimbarea pe stradă în costum de baie sau fără tricou este sancționată cu amenzi între 50 și 200 de euro.

Campingul sau petrecerea nopții pe plajă este strict interzisă, iar câinii nu sunt bineveniți pe plaje în sezonul de vârf (din aprilie până în octombrie), cu excepția unor intervale orare specificate.

Cumpărarea de produse de la vânzătorii ambulanți ilegali, precum ochelari de soare contrafăcuți, poate atrage o amendă de până la 750 de euro.

Pe insula Tenerife, inclusiv utilizarea țigărilor electronice este interzisă pe multe plaje, iar sticlele de sticlă sunt interzise din motive de siguranță.

Italia

Și Italia a introdus măsuri stricte, mai ales împotriva fumatului. La plaje precum cele din Jesolo și Pesaro, acest obicei este interzis. De asemenea, câinii nu sunt acceptați pe plajă între orele 8.00 și 20.00.

Este interzisă colectarea nisipului, scoicilor sau pietrelor ca suveniruri, iar cumpărarea de produse contrafăcute de la comercianții ambulanți poate costa până la 7.000 de euro.

Pe insula Sardinia, unele plaje au impus limitarea numărului de vizitatori și necesită rezervări în prealabil. La plaja La Pelosa, utilizarea prosoapelor direct pe nisip este interzisă; vizitatorii trebuie să folosească rogojini, pentru a proteja nisipul.

În plus, pentru anumite plaje, cum ar fi San Teodoro, turiștii își pot rezerva locurile prin aplicații speciale. La intrarea pe plaje sunt afișate regulile locale, denumite „Ordinanza Balneare”.

Franța

În Franța, fumatul este interzis pe toate plajele, dar și în numeroase parcuri și locuri publice. Amenda pentru încălcarea acestei reguli poate ajunge la 135 de euro. În plus, în piscinele publice și în unele piscine ale hotelurilor, bărbații sunt obligați să poarte slipuri strâmte din motive de igienă.

Pe anumite plaje, pot exista reguli suplimentare cu privire la costumele de baie, așa că este recomandat să vă informați înainte de a vă aventura pe nisip.

La fel ca în alte țări, colectarea de nisip, scoici sau pietre este strict interzisă și pedepsită cu amenzi considerabile.

Grecia

În Grecia, sezonul estival din 2026 vine cu reguli mai stricte pentru a garanta accesul liber la plaje. Pe 251 de plaje selectate, umbrelele și șezlongurile sunt complet interzise, iar pe plajele organizate, 70% din suprafață trebuie să rămână liberă.

Respectarea acestor reguli este monitorizată cu ajutorul dronelor, iar amenzile pot varia între 2.000 și 60.000 de euro.

Rezervarea unui loc pe plajă prin amplasarea prosoapelor, umbrelor sau a altor obiecte este, de asemenea, interzisă. În plus, șezlongurile trebuie să fie amplasate la cel puțin patru metri de linia țărmului, conform regulilor.

Croația

Pe insulele din Croația, precum Hvar, consumul de alcool pe spațiul public este interzis. Muzica tare, petrecerile nocturne și comportamentele indecente sunt sancționate sever. Câinii au acces doar pe plajele special desemnate, iar în alte zone trebuie ținuți în lesă. Persoanele care lasă gunoi pe plajă riscă amenzi mari, iar camparea ilegală poate costa până la 400 de euro.

De asemenea, noile reglementări impun ambarcațiunilor mai mici de 15 metri să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de țărm. Un avertisment important pentru cupluri: activitățile intime pe plajă pot costa până la 150 de euro.

Astfel, turiștii care plănuiesc vacanțe pe coastele mediteraneene ar trebui să se informeze temeinic cu privire la regulile locale înainte de călătorie. După cum relatează Blick, încălcarea acestor reglementări poate duce la amenzi usturătoare, iar respectarea normelor nu doar că evită penalitățile, dar ajută și la menținerea frumuseții acestor destinații de vis.