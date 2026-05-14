Directorul executiv al Ryanair, Michael OLeary, a anunțat că intenționează să majoreze comisionul acordat angajaților pentru fiecare bagaj supradimensionat depistat.

„Numărul bagajelor prea mari scade de la, nu știu, 0,0001% la 0,00001%. Pe măsură ce aceste cazuri scad, cred că vom mări rata comisionului, de la 2,50 de euro la 3,50 de euro sau cam așa ceva. Toată lumea trebuie să știe: nu veniți cu un bagaj care nu încape în dispozitivul de măsurare, pentru că veți fi taxați”, a declarat acesta.

Pasagerii care sunt surprinși la poarta de îmbarcare cu un bagaj ce depășește dimensiunile permise vor fi obligați să îl trimită la cală și să plătească o taxă suplimentară de 85 de lire sterline.

Ryanair a implementat această politică pentru zborurile la cele mai mici tarife, care permit doar un bagaj mic per pasager, ce trebuie să încapă sub scaunul din față, cum ar fi o geantă de mână sau un rucsac mic.

Conform regulilor companiei, bagajele suplimentare acceptate în cabină trebuie să fie depozitate în compartimentele de deasupra scaunelor și să nu depășească dimensiunile de 55x40x20 cm.

Aceasta nu este prima creștere a bonusurilor pentru personal. În noiembrie 2024, Ryanair a mărit comisionul de la 1,50 de euro la 2,50 de euro pentru fiecare bagaj supradimensionat identificat. Potrivit declarațiilor lui OLeary din 2024, aproximativ 200.000 de pasageri pe an au fost taxați suplimentar pentru bagajele de mână care nu respectau regulile.

„Sunt încă uimit de numărul de oameni cu rucsacuri care cred că vor trece de poartă și noi nu vom observa. Vom observa, și veți plăti pentru rucsac. Nu veți urca la bord dacă nu se potrivește”, a adăugat șeful companiei aeriene.

Pe lângă politica strictă privind bagajele, OLeary a cerut recent, într-un interviu pentru The Times, interzicerea vânzării de alcool în aeroporturi înainte de zborurile de dimineață. Directorul Ryanair susține limitarea consumului la două băuturi, menționând că comportamentul neadecvat al pasagerilor sub influența alcoolului devine o provocare pentru toate companiile aeriene.

În prezent, pub-urile și restaurantele din aeroporturi pot servi alcool la orice oră, fără a respecta reglementările aplicate în afara acestora.