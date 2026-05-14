Mircea Badea, apariție surprinzătoare în emisiunea „Furnicuțele”

Mircea Badea, unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziunea românească, a fost invitat în ediția de miercuri a emisiunii „Furnicuțele”. Prezentatorul de la Antena 3 CNN a intrat într-un joc inedit pregătit de Denise Rifai, alături de Oase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

La începutul emisiunii, Mircea Badea a apărut îmbrăcat într-un costum elegant, însă lucrurile au luat rapid o turnură neașteptată. Pentru a participa la provocare, prezentatorul a fost nevoit să renunțe la ținuta formală și să se schimbe în pantaloni scurți.

Cadă cu apă și gheață, provocarea zilei

Denise Rifai i-a provocat pe Mircea Badea și pe Oase la un joc de cuvinte desfășurat într-o cadă plină cu apă și gheață. Regulile au fost simple: cei doi concurenți trebuiau să răspundă rapid cuvinte care începeau cu litera indicată de prezentatoare.

Momentul a surprins atât publicul, cât și pe Denise Rifai, care a comentat apariția lui Mircea Badea spunând că acesta este în „toată splendoarea lui”.

Cine a câștigat jocul de cuvinte

În ciuda temperaturii scăzute și a contextului deloc confortabil, Mircea Badea s-a descurcat foarte bine în timpul provocării. Prezentatorul a reușit să răspundă rapid la cele mai multe cerințe și a câștigat jocul de cuvinte organizat în emisiune.

Potrivit celor prezenți în platou, experiența nu l-a pus prea mult în dificultate pe realizatorul TV, care a demonstrat că se adaptează ușor situațiilor neprevăzute.