Diana Dumitrescu este căsătorită din 2018 cu Alin Boroi și au înpreună un băiețel, pe Carol. De-alungul timpului cei doi au avut o viață de familie discretă, însă acum, mesajul transmis de vedetă i-a făcut pe mulți să creadă că ar avea probleme în cuplu.

„Nu știu cum să pun în cuvinte tot ce simt astăzi. Am obosit să par tare. Am obosit să spun „e bine” când nu e. „Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.” – Psalmul 34:18

Azi, Doamne… nu-ți cer răspunsuri.

Îți cer doar să nu-mi dai drumul din mână până trece furtuna din mine”, a scris Diana Dumitrescu pe Facebook.

Actrița a fost întotdeauna deschisă atunci când a vorbit despre mariajul ei și a stârnit chiar controverse atunci când a spus că și-ar ierta soțul de infidelitate sau că nu dorm împreună.

Diana dumitrescu a povestit ce se întâmplă în căsnicia ei și cum ajunge mereu la un consens cu soțul ei! După ce în trecut a recunoscut că și-ar ierta soțul dacă ar înșela-o, acum, actrița a răspuns la întrebarea care ar fi limita în relație și când ar spune Stop!?

„Da, așa e… Nu știu, nu m-am mai gândit la asta, pentru că tot eu i-am spus lui Alin că de mine nu mai scapă. (zâmbește) Noi am învățat să fim alături unul de celălalt și când ne este bine, și când ne este greu, și avem maturitatea necesară, și unul, și celălalt, să înțelegem că o căsnicie și o familie se întrețin prin muncă. Amândoi muncim la relația noastră, amândoi facem mici compromisuri și amândoi ne spunem unul altuia ce ni se pare în neregulă cu relația noastră.

Avem, ca orice cuplu, momente frumoase, momente în care ne certăm, momente în care nu suntem de acord cu anumite decizii sau lucruri care ni se întâmplă, dar asta este viața, iar noi încercăm, pe cât putem, să o facem frumoasă și să trăim așa cum trebuie.

Lumea în ziua de azi se canalizează mai mult pe online și pe viața „minunată pe care o vede acolo, dar uită că nimic nu e perfect, că nimic nu e ceea ce pare, oamenii uită să comunice, să se cunoască realmente, să se privească în ochi, să se înțeleagă… De asta mi se pare că relațiile eșuează”, a spus Diana Dumitrescu pentru VIVA!

