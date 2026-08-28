Starea vedetei s-a agravat semnificativ în ultima perioadă și a fost nevoită să se întoarcă la spital, iar lucrurile sunt mai complicate decât par. Laurette se confruntă cu complicații în urma operației suferite la picior și are nevoie de o altă intervenție chirurgicală.

Laurette a dat noi detalii despre problemele sale de sănătate și a mărturisit că au apărut cmplinacații în urma primei intervenții chirurgicale. Vedeta s-a internat din nou la spital și are încredere că va reuși să se vindece în cele din urmă.

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”Cazul meu este unul foarte complicat, deoarece această substanță a migrat în picior, iar atunci când această substanță migrează în diferite zone ale corpului, îndepărtarea ei devine foarte complicată și foarte dificilă și nu poate fi eliminată printr-o singură intervenție. În ciuda tuturor acestor lucruri, sunt încrezătoare în Dumnezeu și nu voi renunța să lupt până când nu mă voi vindeca”, a declarat Laurette, la Știrile Antena Stars.

”Mi-am asumat alegerea pe care am făcut-o atunci, dar astăzi, după tot ceea ce am trăit, pot spune cu sinceritate că nu mi-aș mai face absolut nimic. Experiența mea trebuie privită ca o lectie. Este foarte importat ca atunci când ne facem ceva să știm unde mergem, la ce clinică, la ce medic”, a declarat Laurette, conform sursei citate.

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