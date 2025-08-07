„Albumul ăsta s-a scris din bucăți de suflet. «Fragil» nu e doar un titlu, e ceea ce sunt când dau jos toate zidurile”, mărturisește Lidia.



„Fragil” este mai mult decât o colecție de piese – este o confesiune muzicală. Albumul conține 11 piese, fiecare cu propria vibrație și poveste, traversând teme precum iubirea, pierderea, speranța și regăsirea.

De la deja bine-cunoscutele „Amândoi”(alături de 3 Sud Est), „Maria, Maria” sau „Buzele tale”, până la titluri complet noi – precum „Un bărbat mai bun”, „În curtea școlii” sau „Tic Tac”, Lidia construiește un univers sonor personal, matur și sincer.

Evenimentul de pe 3 septembrie este gândit ca un concert-experiență: un mix de muzică live, vizualuri cinematice și atmosferă confesivă, creat pentru a transmite mai mult decât sunet – o stare.

Doar 150 de bilete sunt disponibile pe iabilet.ro, iar cei care participă la concert vor primi cadou un CD cu albumul „Fragil”, inclus în prețul biletului – o amintire de colecție, de păstrat și retrăit.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste, în ciuda diferenței mari de vârstă dintre ei. Se înțeleg de minune, iar acum toată lumea așteaptă ca ei să facă pasul cel mare.

Vedeta a vorbit în nenumărate rânduri despre dorința de a deveni mamă, mărturisind că se simte pregătită pentru asta oricând.

„Eu m-aș putea vedea mămică oricând pentru că de mici noi ne-am crescut acasă între noi. Am fost și bonă, adică oricând ar veni, eu o să fiu pregătită. Acum Dumnezeu decide când va fi momentul și cu cine!

Mă văd o mămică foarte cool și răbdătoare. Mă văd o mămică ideală! Acest răspuns mi-l dau nepoții mei, favorizându-mă, petrecem foarte mult timp împreună! Familia este sursa mea de energie”, a declarat Lidia Buble recent, pentru Click!

