Fostul fotomodel a postat pe Facebook o fotografie care a atras imediat atenția și a stârnit numeroase reacții din partea fanilor. În imagine, cei doi apar pe un iaht elegant, în larg, cu celebrul peisaj al stâncilor Faraglioni în fundal.

Cristi Borcea, lăudat pentru silueta lui

Cristi Borcea este la bustul gol, bronzat și relaxat, în timp ce Valentina poartă un costum de baie, cu ochelari de soare, zâmbind larg. Marea de un albastru intens se lovește ușor de stâncile impunătoare, iar lumina puternică a soarelui conturează perfect scena. Atmosfera din fotografie transmite atât romantism, cât și un aer de vacanță exclusivistă.

Alături de imagine, Valentina a scris: „Noi între stânci, valuri și Faraglioni ☀️🌊 #spectacularviews #capri #coupletravel”. Postarea a fost rapid apreciată de urmăritorii săi. „Omul asta a trecut de 50 de ani. Arată absolut superb! AMÂNDOI!”.

Altcineva a zis: „O familie frumoasă și binecuvântată !❤️❤️❤️”

Capri este cunoscută pentru peisajele spectaculoase, iahturile luxoase și atmosfera sofisticată, iar cuplul pare să se bucure din plin de tot ce are de oferit insula. Aceasta nu este prima dată când cei doi aleg o vacanță romantică într-o destinație exclusivistă, însă imaginea surprinsă în dreptul Faraglioni a devenit rapid un punct de atracție pe rețelele sociale.

Cum se menține Cristi Borcea

Cristi Borcea pare că nu-și arată vârsta. Omul de afaceri apare mereu cu părul vopsit și de ani de zile face tratamente faciale. „Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.r. – Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, declara Cristi Borcea acum ceva vreme.

