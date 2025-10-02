Înarmat cu o ambiție de fier, Aris Eram le va mărturisi medicilor din emisiune că a reușit să slăbească 8 kilograme, însă își dorește să ajungă la un minus de 10 kilograme, acesta fiind scopul său încă de la începutul procesului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Eu am avut problema aceasta de când sunt mic. Mereu mă îngraș, slăbesc, dau dintr-o extremă în cealaltă. (…) Ori mănânc până nu mai pot, ori am un stil de viață foarte sănătos și merg la sală zilnic. Aș mânca orice! Mai ales seara când ajung acasă, parcă merge să îmi comand mult de mâncare și să mă uit la un film.”, spune Aris Eram.

Chef Samuel le Torriellec va fi alături de public pentru a oferi o nouă rețetă sățioasă, dar sănătoasă și o discuție referitoare la vise și cum ne influențează acestea viața va stârni interesul tuturor celor care se află în spatele micilor ecrane. În plus, o pacientă vine la MediCOOL pentru a-și prezenta transformarea uluitoare pe care a avut-o cu ajutorul stomatologiei, dar și medicinei estetice.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Noul sezon aduce un format extins, iar dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate întrebările privitorilor.