Atât Aris cât și Cristian Boureanu s-au enervat, iar cearta ar fi degenerat, adresându-și jigniri și insulte grave. Se spune chiar că fostul politician ar urma să fie descalificat.

„Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete…Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el.”, a declarat Aris Eram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

De asemenea, Aris spune că scuzele lui Boureanu nu au avut nicio valoare, atât timp cât nu au fost sincere. „Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin. Nu poți să îți ceri scuze după ce vorbe ai avut la adresa Andreei. Mai mult decât atât, ai zis că nu ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis, ci pentru cum ai zis”, a mai adăugat Aris

Cristian Boureanu reacționează și spune că Aris a fost un „băiețel” atunci când Larisa Uță a fost jignită de Călin Donca.

„Nu te-am văzut așa săritor când Călin făcea bullying cu Larisa. Dimpotrivă…ești tânăr, ți-ai ținut ciocul mic și ți-ai urmărit interesul”, a spus Cristian Boureanu.

„Două săptămâni de bullying asupra uneia dintre cele mai bune fete din echipă, fără niciun motiv, din prima zi, doar pentru că Călin era frustrat și încercat cu un grup de cinci oameni să eliminați persoanele de aici…Acolo nu ai mai fost atât de bărbat, acolo ai fost băiețel. Ai prins curaj, ai crescut. Te-a maturizat jocul ăsta, e bine”, a mai adăugat Cristian Boureanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE