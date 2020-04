De Livia Lixandru,

„Noi, aici, la Breaza, nu avem nici un caz de coronavirus. E adevărat că este greu din punct de vedere psihologic, trebuie să stau cuminte în casă. Ies între orele 11.00 și 13.00, încerc să mă încadrez. Mă sui în mașină și merg peste tot, la farmacie, la supermarket, am plătit facturile. Nu avem încotro”, a declarat Marina Voica, pentru Click!.

„Nimeni nu m-a sunat să mă întrebe ce fac și cum sunt! Nici măcar de la primărie, de aici, că tot sunt cetățean de onoare. Puteau să mă întrebe dacă mă descurc. Singurul care a sunat a fost solistul Gabriel Dorobanțu, vecinul meu de la Cornu. „Dacă aveți nevoie de ceva vă aduc”, mi-a spus el.

Gabriel mă sună mereu când merge la Câmpina, la cumpărături. M-a mai căutat patroana restaurantului unde mâncam. Știți că eu nu gătesc și mâncam la restaurant, dar au închis. S-a oferit să vină să îmi aducă personal mâncare de la ei.

Mai am un părinte (preot – n.r.) care mă sună și mă protejează. Dar nu am vrut să-l expun. Acum comand mâncare la pachet. Au o pizza foarte bună aici. Unii nu ies deloc, fiecare are situația lui”, a mai adăugat artista.

