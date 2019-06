„Am vrut să fac și eu acolo o mâncare, că ai mei au fost învățați să mănânce numai grătare. La un moment dat mi-a sărit desfăcătorul direct în mână și curgea sângele foarte tare. Am umplut tot în casă, curgea sângele ca la chivetă. Am avut impresia că mi-am tăiat o venă acolo, fără să vreau…A curs foarte mult sânge și am fugit repede la spital, deși eu nu am aici asigurare, aici nu te bagă nimeni în seamă și acum să văd cât mă costă. Am stat vreo 3 ore acolo, mi-a curs sânge de am înnebunit. Am 5 copci la mână…Am făcut antitetanos”a spus Saveta Bogdan, la „Agenția VIP”.

Citește și

GALERIE FOTO & VIDEO / Frigidere, butelii și monitoare de calculator, aruncate în Dunăre. Delta, înecată în gunoaie, salvată de voluntari. Libertatea a fost la Sfântu Gheorghe, unde fluviul se varsă-n mare



Citește mai multe despre saveta bogdan pe Libertatea.