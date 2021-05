Artista Saveta Bogdan a decis să plece în America. Cine o așteaptă. „Îmi zice mereu să mă mut acolo”

„Mă duc la fata mea din America pentru că nu am văzut-o de 2 ani. (…) Acum 2 ani am stat vreo 3-4 luni, am stat și 5-6 luni. Îmi zice mereu să mă mut acolo, dar eu nu mă mut acolo niciodată.

Eu mă duc doar câteva luni. Publicul meu e aici. Casa mea e aici. Nu pot să stau în America. Acolo nu am cu cine vorbi”, a explicat Saveta Bogdan la Antena Stars.

„În luna iulie vreau să plec. Mă rog lui Dumnezeu să fiu sănătoasă și să ajung acolo”, a mai spus artista, în vârstă de 75 de ani.

