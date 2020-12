Artistul Vali Crăciunescu, jefuit în plină stradă. Și-a găsit mașina fără roți în parcarea unui complex din Capitală. „Eu am crezut că sunt la camera ascunsă”

„Am văzut-o direct pe caldarâm. M-au anunțat niște prieteni și am venit la miezul nopții.

Doar ce îi pusesem cauciucurile de iarnă, am lăsat-o la prietenii mei în complex, că o folosesc doar vara. Nu te simți bine deloc când îți vezi mașina pe bolovani”, a spus Vali Crăciunescu pentru „Antena Stars”, potrivit Spynews.

„Eu am crezut că sunt la camera ascunsă. Atunci când am mers la Poliție am fost să dau declarație, iar după mi-au spus că am și prins hoții, astea sunt roțile dumneavoastră.

Oriunde aș parca nu are legătură. Am fost cu colegii mei și am dat declarația”, a continuat artistul.

„Dar uite că le-am găsit. Asta a fost surpriza. Foarte mult trebuia să plătesc pentru alte roți. Nu mai contează. Te duci să declari și după aia afli că au prins hoții”, a mai spus Vali Crăciunescu.

