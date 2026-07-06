Cosmin Seleși a publicat pe rețelele sociale un mesaj sincer, în care a dezvăluit că de câțiva ani se confruntă cu anxietatea.

„Salutare, oameni dragi! Astăzi vreau să vă vorbesc despre ceva ce nu se vede la televizor, pe scenă sau în pozele cu zâmbetul pe buze. Vreau să vă vorbesc despre anxietate. Este o realitate cu care mă confrunt de câțiva ani încoace.

Cosmin SeleșiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Vă scriu aceste rânduri dintr-un punct extrem de bun și de pozitiv al vieții mele. Sunt bine, iar asta îmi dă o energie fantastică. Însă, tocmai pentru că privesc lucrurile cu detașare acum, știu și respect enorm cât de greu, lung și sinuos a fost acest drum”, a transmis Cosmin Seleși, în mediul online.

Actorul a recunoscut că perioada grea din viața lui a fost dificil de controlat. „A fost o luptă reală cu noduri în gât, cu nopți nedormite și cu momente în care mintea îți joacă feste, deși din exterior pare că le ai pe toate sub control”, a mărturisit acesta.

„De aceea am simțit să fac această postare acum. Pentru că știu prin ce treceți cei care sunteți chiar acum în mijlocul acelei furtuni. Vă simt, vă înțeleg perfect teama, neputința și singurătatea care vin la pachet cu stările astea.

Vreau să vedeți în povestea mea o dovadă vie că există o cale de ieșire și că se poate”, a scris actorul.

„Am învățat pe propria-mi piele că vulnerabilitatea este o dovadă uriașă de curaj. Este esențial să învățăm să ne gestionăm singuri aceste stări, să ne căutăm echilibrul în interior și să nu ne mai lăsăm influențați sau destabilizați de factorii externi sau de zgomotul din jur.

Și vreau să o spun clar și răspicat, pentru oricine are nevoie să audă asta: nu este absolut nicio rușine să faci terapie! Să ceri ajutor când simți că e prea mult și să lucrezi cu tine sunt adevăratele superputeri.

Dacă treceți prin asta chiar acum, respirați adânc și aveți încredere. Nu e o rușine să nu fii bine mereu, dar se poate trece peste. Aveți grijă de voi și de mintea voastră! Vă îmbrățișez. Doamne ajută!”, a încheiat Cosmin Seleși.

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